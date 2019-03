Se surpă șandramaua lui Kovesi. Un celebru avocat, distrus de DNA. Cine este procurorul-torționar

Avocatul Gerenyi Istvan Peter, avocat în cadrul baroului Satu Mare, a intrat telefonic în emisiunea „Ediția Specială” de la Antena3. Acesta a fost cercetat de procurorii DNA Oradea, a fost arestat preventiv, a fost și condamnat în primă instanță, iar judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis că este nevinovat și l-au achitat.





Denunțătorii au relatat judecătorilor cum au fost șantajați și cum s-au făcut presiuni asupra lor.

„Aceste lucruri s-au întâmplat la finalul procesului IICJ. Calvarul meu a început cu mulți ani în urmă, fiind de vreo 5-6 ani ținta DNA-ului. Au existat diferite provocări, supravegheri, dosare inventate, totul a culminat cu evenimente grave din 2014-2015, perioadă în care s-a intensificat această activitate dirijată de procurorii Ciprian Man și Muntean Adrian, de la DNA Oradea. Cei doi care mi-au falsificat zeci de dosare pe baza unor denunțuri false privind fapte de corupție inventate.

Denunțătorii meu erau fără excepție deținuți, foștii mei clienți, majoritatea cu pedepse consistente pentru că puteau fi manipulați mult mai ușor și cel mai grav caz este cel pe care l-ași prezentat și dumneavoastră și care, după o anchetă secretă de cinci luni, tot pentru presupuse fapte de trafic de influență, am fost percheziționat la birou și la domiciliu de către procurorul Muntean, am fost dus cu mandat de aducere la DNA Oradea, am fost reținut 24 de ore de procurorul Muntean, arestat 30 de zile, am fost sub control judiciar un an de zile”, a declarat avocatul Gerenyi Istvan Peter, avocat în cadrul baroului Satu Mare, în emisiunea „Ediția Specială”, de la Antena3.

