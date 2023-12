Cornel Diniciu ar fi cumpărat tăcerea ISU Prahova cu vin și mese de protocol

Ordonanța semnată de procurorul șef al DNA, Marius Voineag, pentru redeschiderea dosarului Ferma Dacilor, a fost emisă în data de 28 decembrie.

Conform ordonanței, inspecțiile efectuate la Ferma Dacilor au rezultat doar în aplicarea unor „sancțiuni contravenționale, mai precis avertismente”.

Patronul Ferma Dacilor a cumpărat ISU Prahova cu vin și mese de protocol

Potrivit ordonanței, motivația acestor măsuri vizează asigurarea obținerii, atât pentru sine, cât și pentru alții, a unor avantaje indezirabile.

„În primul caz, în primirea la data de 09.07.2019 a unei „cutii cu sticle de vin” iar, în cel de- al doilea caz, la data de 07.08.2019, a unei „mese de protocol oferită de conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Șerban Cantacuzino” al județului Prahova membrilor comisiilor de evaluare și însoțitorilor (ofițeri în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență) la etapa națională a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență (organizate în perioada 07- 09.08.2019)”.

Conform DNA, reprezentanții ISU care au efectuat controlul au identificat un total de șase nereguli sau încălcări ale legislației specifice în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile în luna iulie 2019.

Cu toate acestea, s-a aplicat doar sancțiunea avertismentului în acest caz.

Inspectorii ISU Prahova nu și-au făcut treaba

Inspectorii ISU „deși aveau obligația legală și posibilitatea de a constata că operatorul economic nu solicitase și nu deținea autorizație de securitate la incendiu pentru unitatea controlată, dat fiind faptul că ISU Prahova era chiar instituția competentă să emită un aviz sau o autorizație de securitate la incendiu în acest sens, s-au rezumat la a constata faptul că în contextul controlului „nu au fost puse la dispoziție documente din care să rezulte dacă a fost solicitată sau obținută autorizația de securitate la incendiu, pentru construcția cu destinație de alimentație publică și cazare – 1200 mp”, potrivit DNA.

Se mai arată că în ciuda obligației legale a ofițerilor ISU Prahova de a identifica toate neregulile legate de construcția respectivă, Ferma Dacilor, în special încălcările grave ale cerințelor de securitate la incendiu, precum lipsa datelor privind documentația tehnică de autorizare a lucrărilor de construcții sau data punerii în funcțiune, care ar fi determinat, pe lângă amenda principală, și oprirea temporară a funcționării sau utilizării unității controlate, aceștia s-au limitat la consemnarea abaterilor care beneficiază de un regim sancționator mai favorabil pentru operatorul economic.

DNA dispune redeschiderea dosarului Ferma Dacilor

Procurorul șef al DNA susține că, având în vedere aspectele prezentate anterior, este necesar să se infirme parțial soluția de clasare și să se redeschidă urmărirea penală referitoare la faptele clasate la punctul 4 din dispozitivul ordonanței nr. 64/P/2020 din data de 21.03.2023, în scopul continuării cercetărilor.

„Redeschiderea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C. pen. pentru care s-a dispus începerea unnăririi penale in rem (punctul 4 din dispozitivul ordonanței infirmate)”, potrivit ordonanței citată de Gândul.