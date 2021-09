DNA are pentru Barna o veste bună și una rea. Ultima poate conta enorm în alegerile din USR PLUS

Amintim că joi, 23 septembrie, Cioloș a câștigat primul tur al alegerilor pentru șefia USR PLUS, iar Barna mai are de recuperat câteva procente înainte de turul 2, programat peste câteva zile, înaintea Congresului USR PLUS.

În acestă zi foarte încărcată pentru Barna au sosit și cele două vești de la DNA. Astfel, se pare că DNA a clasat pe 14 iunie 2021 dosarul de fraudă cu fonduri europene al fostului vicepremier USR Dan Barna, pe motiv că “fapta nu există”.

Asta arată procurorii anticorupție într-un răspuns din data de 22 septembrie 2021 pentru jurnaliștii de la g4media.ro. Altfel, pe adevarul.ro se anunță că numele lui Dan Barna apare într-o altă anchetă in rem deschisă de procurorii DNA, care investighează posibile fapte de fraudare a fondurilor europene.

Dan Barna scapă de un dosar, dar mai are altul

„Un dosar având la bază aspectele la care faceţi referire în solicitarea nr. 1025, respectiv sesizarea transmisă de DLAF, este în lucru pe rolul DNA – Structura Centrală, fiind începută urmărirea penală doar cu privire la faptă (in rem), prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat″, a transmis DNA sursei citate.

În ceea ce privește răspunsul dat celor de la g4media.ro, DNA a transmis: „Nici din constatarea tehnico-ştiinţifică, nici din controlul DLAF nu au rezultat indicii privind nerespectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi nici cu privire la săvârşirea unor fapte de natură penală care să afecteze interesele financiare ale Uniunii Europene.

În consecinţă, după epuizarea cercetărilor, la data de 14 iunie 2021, a fost dispusă soluţia clasării în conformitate cu prevederile art. 16 alin. 1 lit. a („fapta nu există”) din Codul de Procedură Penală.

Blocat în cursa spre Cotroceni

Considerentele pe care s-a întemeiat această soluţie au avut la bază faptul că, în urma cercetărilor efectuate, fiind epuizate toate mijloacele probatorii, nu au rezultat probe certe şi suficiente pentru a dovedi dincolo de orice îndoială rezonabilă că faptele pretins a fi săvârşite întrunesc condiţiile de tipicitate ale infracţiunilor investigate.″

Dosarul lui Dan Barna fusese clasat și la 18 martie 2019, de către procurorii DNA Alba Iulia. Totuși, la 28 octombrie 2019, în campania dinaintea alegerilor prezidenţiale, şeful interimar al DNA de la acea vreme, procurorul Nistor Călin, a infirmat soluţia de clasare. Adică a dispus redeschiderea cazului.

Tot în octombrie 2019, după dezvăluirile jurnaliștilor de la riseproject.ro, DNA s-a autosesizat şi a deschis un dosar penal care îl viza pe Dan Barna. Ulterior, cele două dosare au fost conexate și au fost efectuate cercetări. Deznodământul? La 14 iunie 2021 s-a dispus clasare pe „fapta nu există”.