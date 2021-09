Cîțu, mesaj tăios pentru Barna și Cioloș: „Pe USR PLUS nu-i roagă nimeni să vină la guvernare”

„De luni (…) o să fiu preşedintele PNL şi vom discuta altfel. Ceea ce trebuie să înţeleagă cei de la USR: cu mine vor discuta de luni şi nu-i roagă nimeni să vină la guvernare. Am tot văzut în această perioadă cum PNL şi imaginea PNL a fost terfelită cu ajutorul chiar a contracandidatului meu, care a încercat să se folosească de USR în lupta cu mine. (…) De luni, lucrurile se schimbă. (…) Eu vreau să meargă mai departe această coaliţie, pentru mine e cea mai bună soluţie până în 2024, dar nu ne rugăm de nimeni”, a declarat Cîţu, miercuri seara, la B1 TV.

Cițu vrea ca USR „să nu vină cu AUR” la negocieri

El le-a cerut reprezentanţilor de la USR „să nu vină cu AUR”, în cazul în care vor să poarte discuţii cu PNL.

„Eu i-am tot chemat la discuţii, dar să nu vină cu AUR, să scape de AUR şi apoi pot să vină la discuţii. Lucrurile vor fi foarte simple, vor discuta cu preşedintele PNL, iar eu nu voi mai permite ce s-a întâmplat cu PNL în ultima perioadă, ca preşedintele, alături de USR, de PSD şi de AUR încearcă prin tot felul de manevre să dea jos guvernul condus de PNL cu un premier liberal”, a adăugat prim-ministrul Cîţu.

Cu o zi în urmă, premierul Florin Cîțu a lansat un nou atac la adresa USR PLUS din cauza colaborării cu AUR la moțiunea de cenzură, acuzând foștii parteneri din guvern că „tranzacționează sănătatea românilor pentru voturile din Parlament” și că „sunt responsabili pentru ceea ce se întâmplă.” Cîțu a le-a cerut din nou celor de la USR PLUS să-și retragă moțiunea de cenzură drept condiție pentru a avea o discuție în coaliție. Pe de altă parte, premierul Cîțu a precizat că toți cei care au fost numiți politic din partea USR PLUS în Guvern „trebuie înlocuiți”.