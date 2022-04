DNA anchetează achiziția de vaccinuri anti-COVID: Se fac cercetări pentru abuz în serviciu. Urmărirea penală nu este publică

DNA a transmis un punct de vedere cu privire la scandalul vaccinurilor anticoronavirus. Procurorii spun că o anchetă nu se desfășoară după interese politice și că urmărirea penală nu este publică. Procurorii spun că s-au sesizat din oficiu cu privire la achiziția dozelor de vaccin și că vor oferi informații suplimentare atunci când ancheta va fi finalizată.

„Dezaprobăm încercările de atragere a instituţiei în jocurile politice. Nici un mijloc de presiune publică şi nici indicaţii venite dinspre clasa politică nu îi vor determina pe procurori să acţioneze altfel decât în cadrul strict reglementat de lege

Activitatea de urmărire penală are ca scop aflarea adevărului şi tragerea la răspundere a celor vinovaţi şi nu se desfăşoară în funcţie de agenda politică a anumitor persoane ori de interese circumstanţiale, ci într-un cadru procesual penal riguros, stabilit prin norme şi legi, atât în ceea ce priveşte activităţile procedurale desfăşurate în cauză, cât şi din perspectiva comunicării publice“, a transmis DNA.

Urmărirea penală nu este publică

Procurorii spun că trebuie să respecte legea și că procedurile din fața urmării penale nu sunt publice. „În ceea ce priveşte caracterul urmăririi penale, procurorii sunt obligaţi să respecte prevederile art. 285 alin. 2 din Codul de procedură penală potrivit căruia “procedura din cursul urmăririi penale este nepublică”, ale art. 62 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 republicată, care prevede, printre altele, faptul că „în comunicarea publică, parchetele trebuie să respecte (…), caracterul nepublic al urmăririi penale (…)” şi art. 12 alin. 1 lit. e şi f din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public care reglementează exceptarea de la comunicarea publică a datelor din dosare penale atunci când se periclitează ancheta etc”, a mai transmis DNA.

Procurorii DNA spun că au deschis, în septembrie 2021, şi în prezent desfăşoară o investigaţie penală, ca urmare a sesizării din oficiu, privind modalitatea de achiziţionare a dozelor de vaccinuri anti-COVID-19, de la declanşarea pandemiei până în prezent. Fapta cercetată este cea de abuz în serviciu însă ancheta se face deocamdată in rem, adică asupra infracțiunii și nu a unei persoane. Nimeni nu a fost pus sub acuzare până în prezent.

„Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare cu respectarea normelor privind buna desfăşurare a anchetei penale”, a mai transmis DNA.

Ce se întâmplă cu vaccinurile

Achiziția de vaccinuri anticoronavirus a iscat un adevărat scandal pe scena politică. Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat că România a cumpărat 100 de milioane de doze de vaccin și că fostul Guvern a mai făcut un contract pentru alte 39 de milioane de doze. USR care avea la vremea respectivă portofoliul de la Sănătate l-a acuzat pe liderul PSD de minciună și manipulare. De asemenea USR a mai spus că Florin Cîțu a fost cel care a decis numărul dozelor.

Cert este că România nu are ce face cu cele 39 de milioane de doze care urmează să ajungă în țară în 2022 și 2023. Actualul ministru al Săntătății, Alexandru Rafila spune că nu există suficient spațiu de stocare pentru numărul mare de vaccinuri comendate și că nu se știe ce se va întâmpla cu dozele.

„Ce vom face cu vaccinul nu pot să vă răspund pentru că sunt cantități foarte mari care depășesc capactiatea de stocare în România. Noi la Ministerul Sănătății am făcut demersuri, am informat Guvernul, președinția României, ministerul de externe ca să vedem care este situația în alte țări. În cei doi ani, în 2022 și 2023 vor fi achiziționate 39 de milioane de doze de vaccin. Livrările din ianunarie și februarie, 6,5 milioane de doze de vaccin, am reușit să găsim interes și să îl vindem Germaniei și Ungariei”, a declarat ministrul Sănătății.