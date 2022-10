DNA a finalizat un dosar de corupție cu prejudiciu de 50 de milioane lei. Mită de un milion de lei pentru lucrări fictive

Procurorii DNA au finalizat un dosar de corupție cu un prejudiciu total în valoare de aproximativ 50 de milioane de lei. Conform unui comunicat de presă, DNA a dispus trimiterea în judecată mai multe persoane. Între acestea este vorba despre Rotea Ion Robert (foto), fost primar al comunei Vitomirești, județul Olt. El este acuzat de abuz în serviciu, în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave, luare de mită, fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată, complicitate la obținerea ilegală de fonduri, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, complicitate la fals intelectual și instigare la spălare a banilor.

Procurorii au mai dispus trimiterea în judecată sub control judiciar a fostului viceprimar Radu Ion Lucian, pentru abuz în serviciu, fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată, obținerea ilegală de fonduri, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată și două infracțiuni de fals intelectual

Conform comunicatului, alți doi angajați ai primăriei, Vasiloiu Laurențiu Filip, Barbu Mugurel Ștefan, membri al comisiei de recepție, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la abuz în serviciu, fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată și complicitate la obținerea ilegală de fonduri, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. De asemenea, Tudose Maria Rodica și Vasile Andrei Nicolae, foști inspectori în cadrul Inspectoratului Județean în Construcții Olt, vor fi judecați pentru săvârşirea infracţiunilor de fals intelectual, complicitate la obținerea ilegală de fonduri, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată și abuz în serviciu

Pe lângă funcționarii publici au mai fost trimiși în judecată și reprezentanții unei companii de construcții, Old & New Construct SRL.

Rechizitoriul procurorilor DNA

În rechizitoriul întocmit, procurorii arată că, pe 9 octombrie 2019, între primăria comunei Vitomirești, reprezentată de primarul Rotea Ion Robert și SC Old & New Construct SRL, reprezentată de unul dintre oamenii de afaceri, inculpat, s-a încheiat un contract de execuție lucrări ce avea ca obiect „Modernizare infrastructură rutieră locală în comuna Vitomirești, județul Olt”. Este vorba despre 83 de străzi, în lungime totală de 23 de kilometri. Pentru executarea lucrărilor s-a obținut finanțare guvernamentală prin Fondul de Dezvoltare și Investiții (FDI).

În perioada 2019-2021, Rotea Ion Robert și Radu Ion Lucian, ar fi acceptat la plată mai multe facturi emise de societatea SC Old & New Construct SRL, în condițiile în care lucrările erau neconforme sau neexecutate. Prin aceste demersuri ar fi fost produs un prejudiciu în cuantum de 19.073.538 lei (pagubă produsă și nerecuperată), concomitent cu obținerea unui folos necuvenit în același cuantum pentru societatea respectivă.

De asemenea, ar fi fost produs un prejudiciu de 29.737.646 lei în dauna Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, reprezentând finanțarea guvernamentală alocată prin FDI în baza unor justificări false pentru lucrări neexecutate sau neconforme.

Primarul acuzat că a primit 1,1 milioane de lei mită

Fondurile necesare realizării proiectului au fost obținute de inculpatul Rotea Ion Robert prin depunerea la autoritatea de gestionare a fondurilor publice a mai multor documente false (puse le dispoziție de ceilalți inculpați, în calitățile menționate mai sus).

„În perioada 25 august – 08 octombrie 2021, pentru „serviciile” de mai sus, omul de afaceri, administrator al SC Old & New Construct SRL, ar fi remis, prin intermediar, primarului Rotea Ion Robert, sub forma contravalorii unei locuințe situate în mun. Slatina, suma de 1.123.332 lei. Pentru a ascunde adevărata origine a banilor, locuința respectivă ar fi fost cumpărată pe numele unuia dintre inculpați. Până în prezent, primăria comunei Vitomirești nu a comunicat dacă se constituie parte civilă în cauză”, transmite DNA.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (M.D.L.A.P.) a comunicat organelor de urmărire penală că se constituie parte civilă în cauză. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Olt cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză, se arată în comunicatul DNA.