DJ-ul britanic James Hype revine la București. Va urca pe scenă alături de logodnica sa

James Hype va fi însoțit de R3wire și partenera sa de viață, Tita Lau. Acesta a acordat recent un interviu, în care vorbește despre impresia pe care i-a lăsat-o Bucureștiul după SAGA 2022, dar și despre cum e să împartă scena cu logodnica sa.

DJ-ul britanic spune că este extrem de încântat să revină în România. La prima sa vizită în țară, timpul a fost limitat, dar a fost plăcut surprins de amabilitatea oamenilor și de frumusețea peisajelor. Acum, este extrem de încântat să aducă pentru prima dată show-ul Stereohype la București.

Hype dezvăluie că a pregătit câteva piese speciale pentru fanii săi, unele dintre ele fiind, probabil, inedite pentru public. Printre acestea se numără și colaborarea sa cu Justin Timberlake, intitulată „Drums”.

Pe lângă aceasta, există și alte piese la care a lucrat intens în studio în ultima perioadă. Mai există o creație neînregistrată până acum, intitulată „Wild”. Pe care abia așteaptă să o împărtășească cu fanii prezenți sâmbătă, pe 23 septembrie, la Laminor Arena.

„Când am venit la SAGA Festival, mi-a plăcut mixul de oameni din public, atât din România, cât și din alte țări din Europa. În plus, orașul are un vibe incredibil, vremea este minunată, așa că au fost argumente suficiente să consider Bucureștiul o opțiune extraordinară”, a mai spus dj-ul.