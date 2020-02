La doar 7 luni de la divorțul de Alexandru Papadopol, Ioana Ginghină a mărturisit că este din nou îndrăgostită și că lucrurile din viața ei se așează într-o ordine firească, scrie Cancan.

Actrița nu a dat foarte multe detalii întrucât nu își dorește ca acest „scandal” să o afecteze și pe fiica ei, Ruxy.

„Sunt fericită, sunt ok, sunt îndrăgostită. Nu vreau să dau mai multe detalii, că e vorba de Ruxy, vreau să o menajez de toate aceste ştiri”, a spus Ioana Ginghină.

„Experiența prin care am trecut mă face să ştiu clar că mai rău de atât nu se poate. Am trecut printr-o chestie, adică ok, ne despărţim. Ce poate să se mai întâmple. Ok, mă despart”, a mai spus Ioana Ginghină

Te-ar putea interesa și: