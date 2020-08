După 22 de ani de căsnicie, Alin Oprea și soția lui Larisa și-au spus adio. Artistul a rupt orice legătură cu Larisa și copiii lui, după ce s-a aflat că a avut o relație cu o altă femeie.

De asemenea, Alin Oprea nu a vrut să dea nicio declarație referitoare la relația lui extraconjugală, astfel că puțini sunt cei care știu când s-a produs, de fapt, ruptura între artist și soția lui.

Se pare că acest lucru a avut loc în momentul în care Larisa s-a mutat în Anglia, pentru câteva luni, cu fiica lor pentru ca Melissa să studieze muzica. Astfel, timp de câteva luni, cei doi soți au trăit separat, scrie cancan.ro.

“Schimbarea mea a început din clipa în care Larisa a plecat în Anglia cu fiica noastră la studii, adică de prin anul 2017. Am simţit cumva o eliberare şi, totodată, am considerat că este timpul să mă uit cumva şi spre mine, ceea ce nu mai făcusem în ultimii 20 de ani.

Toată viaţa am fost pentru copii, pentru familie, m-am dedicat, am muncit foarte mult să nu le lipsească nimic. Iar acum, când au crescut şi pot să spun că se pot descurca şi singuri într-o oarecare măsură, ar fi bine să mai am grijă şi de mine”, a declarat Alin Oprea pentru Click!

Motivul care a dus la despărțirea dintre Alin Oprea și soția lui se pare că ar fi fost infidelitatea artistului. Alin Oprea ar fi avut o relație interzisă cu soția unui renumit afacerist din Cluj.

Amantlâcul ar fi ieșit la iveală după ce iubita artistului ”a scăpat” în mediul online o fotografie pe care și-a făcut-o chiar în căminul conjugal al cântărețului. Larisa a recunoscut decorul și, astfel, a aflat de idila soțului ei, care ar fi început în urmă cu aproximativ patru ani.