Disputele dintre Belarus și UE continuă! Migranții scot bani grei din buzunar pentru a putea ajunge în Europa

Frontiera dintre Belarus și UE găzduiește mii de migranții care își doresc un trai mai bun, într-o țară mai dezvoltată. Dino, un kurd irakian, este unul dintre migranții care a încercat să treacă prin Belarus pentru a ajunge în Europa. El a fost dispus chiar să plătească un agent turistic, care să îi ofere o viză și un bilet de avion spre Minsk. Pentru toate acestea, el a scos din buzunar suma de 4.000 de dolari.

Aventura lui Dino a început la sfârșitul săptămânii trecute, când a ajuns la granița cu Polonia. Visul lui era extrem de aproape de a fi realizat, însă aici a fost întâmpinat de un gard de sârmă ghimpată și militari înarmați, care aveau ordin clar să nu lase pe nimeni ca el să treacă frontiera. Pe lângă acestea, Dino și ceilalți mii de migrant trebuie să îndure temperaturile sub zero grade, dar și foamea.

„Este atât de frig… stăm aici şi rămânem fără mâncare”, a declarat săptămâna aceasta pentru Financial Times, kurdul irakian în vârstă de 47 de ani, printr-un apel video dintr-o tabără de frontieră improvizată, cu bariera care îl separă de Polonia vizibilă în fundal. „Dacă am putea obţine o viză pentru Polonia, dacă am putea obţine o viză pentru Germania… m-aş duce acolo şi aş lucra”.

Drama pe care o trăiesc migranții la frontieră pare a fi un plan a lui Lukaşenko împotriva Europei

Miile de migranți sunt victimele conflictului dintre UE și Belarus. Europa crede că totul este un plan orchestrat chiar de către regimul președintelui belarus Alexander Lukaşenko. Acesta a avertizat UE că va recurge la anumite acțiuni dacă continuă să sprijine opoziția belarusă, iar migranții par să fie pioni în planul pentru destabilizarea Europei. Conflictele nu se opresc aici. În această săptămână, situația de la graniță a devenit una dramatică, mii de migranții fiind lăsați să treacă prin Belarus pentru a ajunge în Europa. UE a avertizat cu privire la noi sancțiuni pentru Belarus, însă nici Lukaşenko nu se lasă mai prejos. Acesta a amenințat că va opri tranzitul de gaze către blocul comunitar.

Din păcate, în mijlocul acestei dispuse sunt prinși mii de oameni, migranți, printre care și copii. Ei sunt nevoiți să îndure frigul și foamea, iar în convorbirile video din taberele din pădure, aceștia susțin că duc lipsă inclusiv de apă. Potrivit poliției de frontieră din Polonia, în această săptămână au fost înregistrate șase decese în rândul migranților. Acest raport este din pe partea lor de frontieră.