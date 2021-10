Dispare echilibrul curenților oceanici: Consecințe globale majore asupra mediului terestru. Se întâmplă acum

Stratul de gheață din Groenlanda se topește, iar sub masa de uscat a teritoriului se ascunde un rezervor uriaș de apă. Fenomenul are un impact major asupra creșterii nivelului mării, dar se pare că și asupra apelor subterane aflate sub masa de uscat din Groenlanda - și, astfel, posibil asupra interacțiunii complexe a maselor de apă din ocean, relatează Der Spiegel.