Oamenii de știință au descoperit, din întâmplare, o insulă. Este „cea mai nordică din lume”. FOTO

Oamenii de știință au crezut inițial că au ajuns la Oodaaq, o insulă descoperită de o echipă daneză în 1978. La verificarea locației exacte, și-au dat seama că au descoperit o altă insulă la 780 de metri nord-vest

„Nu a fost intenția noastră să descoperim o insulă nouă”, a declarat Morten Rasch, explorator polar și șef al instalației de cercetare a stației arctice din Groenlanda. „Tocmai am mers acolo pentru a colecta probe”.

În luna iulie, oamenii de știință au zburat pentru a colecta mostre la ceea ce credeau că este insula Oodaaq, care este cunoscută din 1978.

Insula de 60 pe 30 m este cel mai apropiat punct de uscat de Polul Nord, spun ei. Groenlanda este un vast teritoriu arctic autonom care aparține Danemarcei.

„Insula a fost descoperită în timpul unei expediții de cercetare danezo-elvețiene, pe care eu o coordonam", a declarat conducătorul științific Morten Rasch, de la Stația Arctică din Groenlanda, Universitatea din Copenhaga.

Insula este formată din noroi de pe fundul mării, precum și din morenă – sol și rocă lăsate în urmă de ghețarii în mișcare. Echipa a declarat că va recomanda denumirea „Qeqertaq Avannarleq”, ceea ce înseamnă „cea mai nordică insulă” din Groenlanda.

Morten Rasch a spus că echipa sa „a vrut să ia probe de pe insulă pentru a căuta noi specii care sunt adaptate la o viață în acest mediu foarte extrem. Eram șase persoane într-un elicopter mic, iar când am ajuns în poziția insulei Oodaaq, nu am putut să o găsim”, a spus el, adăugând că hărțile nu sunt foarte precise în acea parte a lumii.

„Așadar, am început să căutăm insula. După câteva minute foarte incitante, am aterizat pe o grămadă ciudată de noroi, depozite de morena și pietriș, înconjurată de gheață de mare din toate părțile, un loc nu foarte prietenos. După expediție și multe discuții cu specialiști în domeniu, ne-am dat seama că, din întâmplare, am descoperit de fapt cea mai nordică insulă din lume”, a adăugat Rasch.

Din punct de vedere științific, „nu este mare lucru”. „Dar, dintr-o perspectivă personală este, desigur, cumva amuzant să fii printre cei șase oameni care au avut vreodată pe pământ cizme noroioase în cel mai nordic punct din lume”.

Oamenii de știință doresc acum ca insula să fie numită Qeqertaq Avannarleq, ceea ce înseamnă „cea mai nordică insulă” în limba groenlandeză. Groenlanda a ajuns de mai multe ori pe prima pagină a ziarelor în ultimii ani, președintele de atunci, Donald Trump, sugerând în 2019 că SUA ar putea cumpăra acest teritoriu.

„Îndeplinește criteriile unei insule”, a declarat Rene Forsberg, profesor și șef de geodinamică la Institutul Național Spațial din Danemarca „Acesta este în prezent cel mai nordic pământ al lumii.”