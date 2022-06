Discuție cutremurătoare între un soldat rus și mama sa. „Sunt în șoc. Credeam că am murit, că s-a terminat”

Serviciul ucrainean de informații a prezentat stenogramele și înregistrarea unei conversații emoționante dintre un soldat rus și mama lui. Tânărul era Republică Populară Donețk și i-a povestit că a crezut că a murit și că acesta este sfârșitul. Trei dintre colegii săi au fost duși la spitale de psihiatrie, fiind cu psihicul la pământ.

„– Alo!

– Alo! Salut! Cum ești acolo, iepuraș?

– Cum să fie, rău!

– Ce?

– Deja suntem minus 11.

– Gata, ai grijă de tine, iepuraș, mă auzi?

– Bine, dar cum să mă apăr? Uite, de curând cineva a tras în vesta antiglonț. Nu mai este bună. Mă auzi?

– Da, iepuraș, te aud.

– Sunt în șoc. Credeam că am murit, că s-a terminat. Au ajuns cioburi în burtă. Am verificat, văd că nu am răni. (…) La noi bat câmpii fără oprire și fără limite. M-am săturat. Poți pur și simplu să înnebunești. Poți să-ți ieși din minți aici. Băieții sunt duși cu pluta. Deja trei au fost trimiși în spitale de psihiatrie.”

Soldații rusi sunt epuizați

După mai bine de 100 de zile de război, luptătorii ruși dau semne de epuizare și povestesc că fac foamea.

„Am suferit de foame și de frig”, au declarat luptătorii din regimentul 113 din Donețk, controlat de Rusia, într-un videoclip postat online. „Pentru o perioadă semnificativă, am fost lipsiți de orice sprijin material, medical sau alimentar”.

„Având în vedere prezența noastră continuă și faptul că printre membrii personalului nostru se află persoane cu probleme medicale cronice, persoane cu probleme psihice, apar multe întrebări care sunt ignorate de către superiori”, au adăugat luptătorii.

Un alt soldat a declarat că a ajuns la capătul puterilor: „Am luptat în Ucraina de la începutul războiului, au trecut mai bine de trei luni”, a declarat pentru The Guardian Andrei, care servește în cadrul Brigăzii 37 de pușcași cu motor a Gărzilor Separate, cu sediul în Buriatia, în Siberia.. „Este epuizant, întreaga mea unitate vrea o pauză, dar conducerea noastră a spus că nu ne poate înlocui în acest moment”, potrivit The Guardian.