Cel mai mare zăcământ de gaze naturale din Rusia, în flăcări. Gazprom e în alertă. FOTO-VIDEO

La fel ca majoritatea zăcămintelor de gaze naturale ale Rusiei, Urengoy este conectat la conducte care duc spre vest. Când un alt incendiu a lovit Urengoy în 2021, acesta a afectat exporturile către UE și a dus la o creștere a prețurilor gazelor naturale.

Incidentul stârnește temeri legate de întreruperi ale aprovizionării și de creșteri de prețuri, deoarece zăcământul alimentează Europa prin intermediul gazoductului Yamal-Europa.

Gigantul energetic Gazprom a anunțat că incendiul a izbucnit pe parcursul nopții pe câmpul de gaz Urengoyskoye din regiunea Yamalo-Nenets din Siberia. Gazprom a spus că se analizează încă amploarea pagubelor, dar nu a existat nicio întrerupere a aprovizionării.

Este cel mai recent dintr-un șir de incendii la instalațiile cheie ale Rusiei pe fondul războiului cu Ucraina, care a condus la suspiciuni de sabotaj. Incendiile au vizat în mare parte instalații militare sau guvernamentale și au inclus şi acest incident vizând conducta care aprovizionează Europa.

Două incendii au izbucnit la depozitul de petrol Transneft-Druzhba, situat în orașul Bryansk, la începutul zilei de 25 aprilie, după presupuse lovituri cu rachete ucrainene.

La ora 4 dimineața, incendiul a fost stins”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei. Reprezentanții Gazprom au mai spus că încă analizează amploarea pagubelor și că nu a existat nicio întrerupere a livrărilor.

Ultima dată când un incendiu a afectat regiunea, în august anul trecut, a urmat o scădere considerabilă a producției și o creștere a prețurilor. Acesta este cel mai recent incident care se produce la instalații cheie ale Rusiei.

Russia’s largest gas field on fire

At night, a pipe burst at the Gazprom Dobycha Urengoy site.

The Urengoyskoye field is one of the largest in the world. Recoverable reserves – up to 10 trillion cubic meters of gas. pic.twitter.com/uF4Ct2k9ts

— Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) June 16, 2022