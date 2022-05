Mărturii incredibile ale soldaților ruși trimiși să lupte în Ucraina: „Trebuie să cumpărăm totul pe banii noștri. Nu ni se dă nimic”

Bărbații intervievați de The Moscow Times au spus că li s-a promis un salariu lunar de aproximativ 200.000 de ruble (3.365 de dolari) dacă semnau un contract pentru a se alătura trupelor ruse care luptă în Ucraina – dar că ar trebui să-și cumpere ei înșiși toate echipamentele.

O vestă de luptă de nivel 4 – care poate opri gloanţele de pistol și pușcă, precum și schije – costă în medie 70.000 de ruble (1.200 USD). O cască este încă 10.000 de ruble (160 USD). Cizmele costă aproximativ 5.000 de ruble (80 USD) și chiar e nevoie de două perechi. O vestă tactică costă între 5.000 și 10.000 de ruble (80-160 USD). Și mai trebuie să-ți cumperi jachetă, pantaloni, tricouri și pulovere. Asta înseamnă aproximativ 200.000 de ruble (3.365 USD), a spus militarul de la Rosgvardia.

Un soldat rus dintr-o unitate militară din apropierea munților Urali a declarat că aproape niciun echipament nu a fost furnizat pentru cei care se îndreaptă spre Ucraina.

Un vânzător de echipamente militare de pe Avito s-a prezentat ca Ilya când a fost contactat de The Moscow Times, a spus că vânzările de veste și alte echipamente de protecție au crescut vertiginos pe Avito de la începutul războiului din Ucraina, potrivit Ilya.

Mulți băieți vor să lupte. Abia am timp să pun un anunț. Nu vând doar echipamente second hand. Am căști, uniforme anti-balistice și veste tactice. Tot ceea ce au ei este licențiat și aprobat de Ministerul Apărării, așa că dacă există un mic defect, echipamentul este scos din funcțiune. Il vindem cu o mica reducere. Nu vrem să-l aruncăm. Dar este 100% de înaltă calitate”, a spus el.