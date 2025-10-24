Discursurile lui Donald Trump provoacă reacții în comunitatea persoanelor cu spectrul autist

Un tânăr muzician din New York, și-a transformat canalul de YouTube într-un spațiu de exprimare și protest, ca reacție la comentariile lui Donald Trump și ale secretarului său al Sănătății, Robert Kennedy Jr., privind autismul, care au provocat îngrijorare în rândul persoanelor aflate în spectrul autist, potrivit unui reportaj AFP. „Asta a determinat multe persoane autiste să creadă că aveau o problemă şi că n-au un loc în societate”, spune compozitorul de 29 de ani, diagnosticat cu tulburare din spectrul autist.

El afirmă că retorica liderilor politici îl face să se întrebe asupra percepției acestora despre comunitatea autistă: „Mă întreb doar dacă nu cumva ei ne văd pe toţi ce pe nişte pioni”.

Donald Trump și Robert Kennedy Jr., cunoscut pentru pozițiile sale vaccinosceptice, au prezentat autismul ca pe o „oroare” și o „criză”, sugerând legături neconfirmate științific cu vaccinurile sau paracetamolul, contrar consensului medical internațional.

William Barnett consideră că astfel de abordări publice amplifică temerile părinților și stigmatizează persoanele autiste, în loc să ofere sprijin.

Tulburarea de spectru autist reprezintă o condiție neurodezvoltată complexă, marcată prin dificultăți de comunicare, comportament și interacțiune socială. Organizația Mondială a Sănătății precizează că factorii genetici și de mediu sunt implicați în apariția acestei tulburări, iar creșterea numărului de cazuri reflectă în principal o diagnosticare mai precisă.

Diagnosticat la trei ani, William Barnett mărturisește că s-a întrebat adesea cum ar fi fost să fie „neurotipic”. ”Voiam doar să fiu normal”, spune el. Astăzi, însă, își privește condiția ca pe un avantaj, găsindu-și sprijin într-o comunitate pe care o numește „cea de-a doua (sa) familie”, în cadrul Asociaţiei Autistic Adults NYC, condusă de persoane autiste.

La un marș dedicat persoanelor cu dizabilități, alături de organizația newyorkeză, Sebastian Bonvissuto, 26 de ani, și-a exprimat nemulțumirea față de administrația Trump: ”Suntem trataţi toţi ca şi cum nu am conta în societate”. O altă participantă, Maryum Gardner, de aceeași vârstă, consideră declarațiile liderilor politici ”periculoase”.

Membrii comunității autiste intervievați sunt de părere că, dacă autoritățile americane doresc să îmbunătățească situația persoanelor cu autism, trebuie să crească finanțarea serviciilor de suport, nu să promoveze retorici alarmiste.

Barnett subliniază pericolul generalizării excesive: autismul reprezintă un spectru extins, în care unii membri ai comunității duc o viață complet independentă, în timp ce alții au nevoie de asistență permanentă. El rememorează propriile provocări, menționând totuși că a beneficiat de terapii esențiale – logopedie, ergoterapie și cursuri de socializare – care i-au facilitat dezvoltarea personală.

Barnett a colaborat cu Elizabeth Laugeson, profesor de psihiatrie la Universitatea California din Los Angeles. Specialista afirmă că modul în care Casa Albă vorbește despre autism pare ancorat într-o perspectivă învechită, bazată pe ideea unei „vindecări”, ignorând realitatea actuală a incluziunii.