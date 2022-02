Directorul BioNTech a făcut anunțul! Pandemia nu dispare. ”Virusul va continua să sufere mutaţii”

Ugur Sahin, directorul BioNTech, a anunțat că pandemia nu va dispărea din viața oamenilor, dar aceștia deja sunt din ce în ce mai bine pregătiți. Specialistul a declarat că vor apărea noi variante în toate țările.

”Vor veni alte variante”, a afirmat Sahin într-o discuţie cu AFP întrucât ”virusul va continua să sufere mutaţii, iar alte variante circulă deja în lume”.

Acesta a mai recunoscut că ”învăţăm tot mai mult şi suntem din ce în ce mai bine pregătiţi”. A continuat cu ”trebuie să acceptăm faptul că va trebui să trăim în următorii zece ani alături de virus”.

Anunțul momentului

Laboratorul german pe care Sahin îl conduce a dezvoltat, în colaborare cu gigantul american Pfizer, unul dintre cele mai puternice vaccinuri ARN mesager disponibile în toată lumea. Compania va scoate și un ser împotriva Omicron. Acesta a declarat că pandemia nu se va termina la Omicron. Mai multe variante și-au făcut simțită prezența în diferite țări.

”Ajungem într-o fază în care societatea înţelege tot mai bine cum să facă faţă virusului”, a mai susţinut cofondatorul BioNTech.

Un studiu a arătat că vaccinul împotriva Omicron va fi gata în luna martie. După ce mai multe țări au anunțat înlăturarea măsurilor, Ugur Sahin a declarat că serul împotriva Omicron ar putea fi livrat în aprilie sau mai, dacă este necesar.

Germania a anunțat că renunță la restricții din 20 martie. Printre alte țări se numără și Marea Britanie sau Franţa. Autoritățile au anunțat că vor învăța să trăiască cu virusul. Austria şi Elveţia sunt alte țări care nu mai consideră necesare măsurile. Norvegia şi Danemarca sunt în faze mai avansate. Deja au renunțat la cele mai importante reguli.

Un alt aspect important este vaccinarea. Oamenii au înțeles importanța imunizării și speră să revină la normalitate.

Danemarca are o rată de vaccinare de 83,2% și 25 de pacienți COVID-19 internați în ATI la o populație totală de 5,8 milioane. Suedia are o rată de vaccinare de 72,5% și 96 de pacienți COVID-19 internați în ATI la o populație totală 10,2 milioane de locuitori.

Norvegia are o rată de vaccinare de 80,5% și 25 de pacienți COVID-19 internați în ATI la o populație totală 5,5 milioane de locuitori. Marea Britanie are o rată de vaccinare de 78% și 430 de pacienți COVID-19 internați în ATI la o populație totală 68,5 milioane de locuitori. România are o rată de vaccinare de doar 42% din populația totală și 1.155 de pacienți COVID-19 internați în ATI în acest moment, dintre care 974 sunt nevaccinați, potrivit agerpress.