Directorul adjunct al Băncii Europene le cere oamenilor să nu mai ceară măriri salariale

El a dat un interviu pentru un ziar din Germania, unde a vorbit deschis despre prețurile foarte mari la utilități, salarii dar și inflație.

De asemenea, bancherul a mai precizat că previziunile legate de inflație au fost complet greșite, iar acest lucru trebuie recunoscut deschis.

”Băncile centrale și multe alte organizații au crezut multă vreme că această creștere a inflației este temporară. Trebuie să recunosc: a fost o greșeală, dar nivelul de incertitudine a fost enorm. Cu toții am subestimat persistența inflației. În decembrie 2021 am decis deja să oprim achizițiile nete de active legate de pandemie, iar în luna iulie a anului următor am început să creștem ratele dobânzilor. Ar fi trebuit să începem să reacționăm chiar mai devreme De Guindos.

Care sunt cauzele crizei economice

Economistul șef adjunct de la Banca Central Europeană a mai explicat că situația de față, legată de criza economică, se datorează faptului că economia mondială a repornit brusc, după pandemie.

În plus politica lui Putin, de a majora peste noapte prețurile la materiile prime exportate, petrol sau gaze naturale, pentru a aduna fondurile necesare pentru a porni războiul din Ucraina, a fost un factor agravant.

”Asta este adevărat. Chiar dacă inflația încetinește treptat, prețurile se află acum, în general, la niveluri mai ridicate decât erau acum un an sau un an și jumătate. Înțeleg că oamenii consideră acest lucru dezamăgitor. Dar această inflație a fost cauzată de șocuri extraordinare: redeschiderea bruscă a economiei după pandemie și războiul împotriva Ucrainei. BCE trebuie acum să se asigure că inflația revine la ținta noastră de 2%”, a mai spus economistul de origine spaniolă.

Salariile mai mari vor duce la creșterea prețurilor

De Guindos atrage atenția că majorarea bruscă a salariilor nu este un lucru foarte bun pentru economiile europene. Dacă acest lucru s-ar întâmpla, inflația ar crește într-un ritm amețitor.

”Trebuie evitată o spirală salariu-preț. Părțile implicate în negocierile salariale în curs de desfășurare privesc înapoi la inflația ridicată de anul trecut. Dar inflația va scădea în cursul anului: ne așteptăm la o rată medie a inflației de aproximativ 6% în acest an, cu 3,6% în ultimul trimestru. Cu toate acestea, sindicatele ar putea fi înclinate să ceară creșteri salariale excesive. Trebuie să fim atenți. Dacă intrăm într-o spirală salariu-preț, BCE va trebui să majoreze ratele dobânzilor cu mai mult decât ar fi fost necesar. Într-o spirală salariu-preț nimeni nu câștigă”, a mai spus De Guindos.

În concluzie, economistul mai spune că europenii, inclusiv românii, ar putea să își reducă pretențiile salariale, iar BCE nu ar trebui să își înăsprească atât de mult politica monetară, iar acest lucru ar fi în beneficiul tuturor.