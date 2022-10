Adevărul despre infecțiile nosocomiale. Cum ascund directorii de spitale gunoiul sub preș. Acuzațiile ministrului

Pe 24 octombrie, ministrul PSD Alexandru Rafila a analizat raportul OMS referitor la infecțiile nosocomiale.

Alexandru Rafila, despre situația infecțiilor din România

„L-am finalizat. Aveam la dispoziţie nu numai datele, dar şi toate modificările legislative şi organizatorice pe care le-am făcut în ultimul an. Cred că în ultimul an, din acest punct de vedere, s-a reuşit cea mai importantă evoluţie din ultima perioadă, ultimii cinci ani, zece ani. Am reuşit să facem foarte multe lucruri care pot să ducă la controlul acestui fenomen.

Nu putem să pledăm pentru două chestiuni care sunt contradictorii şi care pot să inducă oamenii în eroare, pe de o parte, şi pot să afecteze serios şi credibilitatea sistemului sanitar şi nu neapărat a Ministerului Sănătăţii, ci a profesioniştilor care lucrează în zona Sănătăţii. România raportează după o evoluţie crescătoare de 1% din totalul cazurilor externate ca fiind infecţii asociate asistenţei medicale. Media la nivelul european este de 7%”, a explicat Alexandru Rafila.

Aproximativ 1.700 de decese s-ar fi înregistrat la nivel anual

Mai mult, Alexandru Rafila a transmis că numărul celor infectați ar fi chiar de trei ori mai mare, căci mulți pacienți prezintă simptome extrem de complicate.

„Noi am crescut de la 0.2 la 1. La nivelul Uniunii Europene sunt în fiecare an 37.000 de decese, care sunt datorate infecţiilor asociate asistenţei medicale, iar numărul de decese care sunt parţial atribuite acestor infecţii, pentru că pacienţii au foarte multe patologii foarte complicate, este de cel puţin de trei ori mai mare.

România are cam 5% din populaţia Uniunii Europene şi dacă ar fi să extrapolăm aceste cifre la nivelul ţării noastre am vedea că şi în România numărul de decese ar putea să fie atribuit infecţiilor asociate asistenţei medicale. Ar fi probabil de circa 1.700 de decese, care s-ar înregistra la nivelul unui an”, a reiterat Alexandru Rafila.

Consumul de antibiotice din România, mai mare decât media Uniunii Europene

Pe lângă toate acestea, ministrul Alexandru Rafila a transmis că România este țara în care sunt administrate cele mai multe antibiotice din Uniunea Europeană. Astfel, spun specialiștii, ar rezulta o rezistență și mai mare a bacteriilor la medicamente.

„În momentul în care există opinii foarte vehemente că trebuie să facem totul pentru dispariţia infecţiilor nosocomiale, nu o să reuşim. Pentru că dacă se va crea o presiune publică, noi lucrăm să se poată descoperi, să se poată raporta, să putem lua măsuri încât să fie mai puţine infecţii cu bacterii multirezistente, pentru că avem o problemă majoră în România, avem cea mai proastă situaţie din punct de vedere al bacteriilor multirezistente care produc infecţii invazive, întrucât se folosesc cele mai multe antibiotice.

Anul trecut am fost pe locul întâi la consumul de antibiotice în Uniunea Europeană şi lucrul acesta generează rezistenţa la antibiotice şi atunci trebuie să lucrăm ca să aducem fenomenul acesta sub control, să scădem treptat consumul de antibiotice, să putem să facem screening-ul (n.a. ecranare) pacienţilor când sunt internaţi în spitale şi să îi separăm dacă există condiţii în spitale, să aibă saloane individuale, mai ales în zona asta sensibilă de terapie intensivă, să putem să urmărim circuitul bacteriilor în spitale, să putem pune un diagnostic microbiologic. Am adaptat legislaţia, să putem face posibil diagnosticul microbiologic în spitale, să organizăm laboratoare sau compartimente cu personal calificat”, a mai transmis ministrul Sănătății Alexandru Rafila, conform România TV.