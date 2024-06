Monden Dinu Maxer și-a mințit logodnica. A fost la un pas să fie prins în fapt







Dinu Maxer și Magdalena Chihaia s-au logodit în urmă cu două săptămână, iar artistul deja a recunoscut că a mințit-o cu ceva foarte imporant. Cântărețul a povestit că mama iubitei sale l-a ajutat să o ceară în căsătorie și că îl suna să îi dea informații despre mărimea inelului fix când era lângă Magdalena. Aceasta a devenit suspicioasă.

Dinu Maxer și-a mințit logodnica

„La „Garfield”, personajul principal cu care eu am complotat, și anume mama Magdei, mă suna când nu trebuia. Ce să-i zic Magdei, de ce mă sună, a fost cumva prima minciunică pe care i-am tras-o.Noi discutam despre dimensiunea inelului. Pentru că trebuia să mă duc să-l iau și nu știam dimensiunea. Și am zis că poate ea găsește un inel cumva, nedându-mi seama că aș putea fura un inel de la Magda de pe deget. Dar am zis că e prea evident”, a spus Dinu.

Susține că n-a fost o decizie de impuls

Magdalena Chihaia a spus că își dorea foarte tare să fie cerută în căsătorie, dar că nu a vrut să pună presiune. Artistul a declarat că a sfătuit-o să nu aibă așteptări prea mari și să se lase surprinsă. Fostul soț al Deei Maxer a zis că n-a fost o decizie de impuls, dar că a fost influențat de vacanța din Veneția.

„Am gândit-o, dar cumva am prins un val. A fost valul vacanței în Italia, că era pe lângă Veneția. A fost o conjunctură fericită cu părinții Magdei acolo și atunci m-am gândit că s-ar putea să iasă un moment unic și chiar a ieșit”, a spus cântărețul.

Dinu Maxer a fost felicitat de fosta soție

Artistul a mai povestit că a fosta lui soție, Deea Maxer, l-a felicitat și că a apreciat foarte mult asta. Și logodnica cântărețului a declarat că a fost surprinsă de reacția Deei.

„Am primit un mesaj de felicitare, l-am apreciat. Chiar apreciez”, a spus Dinu. „Și eu am rămas surprinsă”, a continuat logodnica lui, Magdalena, potrivit Cancan.