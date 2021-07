Este povestea lui Robert, un copil de 10 ani din Valea Doftanei, județul Prahova, care a transformat perioada dificilă a școlii online într-o oportunitate de a evolua spectaculos și de a-și depăși limitele. Dintr-un copil marginalizat, victimă a bullying-ului, ironizat pentru că scria și citea cu dificultate, Robert a devenit o inspirație pentru colegii săi, un „mic erou” care demonstrează prin povestea sa cât de importantă este solidaritarea și cum poate fi transformată o viață prin intermediul ei.

„În clasa întâi, când s-a transferat la noi, Robert era așa de timid și de închis în el, că un an de zile nu am putut să înțeleg ce-mi spune. Nu comunica prea mult nici cu colegii lui”, își amintește învățătoarea sa, Ana Clara Grecu.

Perioada când școlile au intrat în scenariul roșu a complicat și mai mult situația, într-o primă fază, mai ales pentru copiii ca Robert, cu dificultăți de învățare și cu o situație materială precară. „Nu avea nici măcar un telefon mai performant cu care să se conecteze. Îl ajuta un coleg de școală, care îl lua la el acasă și intrau pe Zoom împreună. Salvarea a venit de la Narada. Am scris un proiect pe care l-au finanțat, așa că Robert a primit o tabletă și o cartelă cu internet”, a mai povestit învățătoarea.

Dotarea cu tehnologia necesară învățării online l-a concetat pe Robert la activitățile clasei, la orele de lectură și chiar la un carnaval la finalul clasei a III-a. Revenirea pe băncile școlii, după o perioada învățării online a adus și unele surprize.

„Când am revenit la școală, cea mai mare schimbare am observat-o la Robert. Am plâns de bucurie, vă spun din toată inima”, mărturisește învățătoarea Ana Clara Grecu.

„E clar că mulți copii au fost afectați negativ de pandemia de Covid-19, pe Robert, însă, școala online l-a făcut să înflorească. Și colegii lui au văzut schimbarea și l-au încurajat constant, l-au aplaudat când citea bine, când își prezenta experimentul sau cartea preferată. Într-o zi, l-am întrebat dacă vrea să vină în fața clasei și să le spună tututor ce anume l-a ajutat să se schimbe astfel. Cred că nu voi uita cuvintele lui niciodată. A spus: tehnologia, cititul și colegii. Acum, Robert își prezintă compunerile în fața clasei, se joacă împreună cu colegii în pauză și se vede pe chipul lui că e un copil fericit, apreciat, înțeles de noi toți”.

4 din 10 copii din mediile defavorizate s-au aflat în situația lui Robert în perioada cât școlile au funcționat online. Aceștia riscă să rămână în urmă cu 1,5 până la 2 ani, conform statisticilor la nivel internațiinal, dacă nu recuperează materia pierdută.

„Educația este drumul cel mai scrut către lumea mare din care copiii pot alege ce își doresc să facă pentru viitor”, a spus Smiley, partener în această campanie națională.