Apariție inedită, duminică seară la sediul PSD din Kiseleff, a lui Gabriel Oprea. Chiar dacă secretarul general al partidului, Mihai Fifor, spunea că habar n-are despre prezența generalului la sediu, fapt afirmat și de Gabriela Firea, liderul Viorica Dăncilă a lămurit misterul. Este mare șef.

Ea a anunțat că fostul lider UNPR este acum vicepreședinte în Comitetul Executiv al PSD, unde are și drept de vot. Oprea, în funcție obținută ca lider sindical, în urma semnării unui protocol de colaborare.

„Noi am făcut protocol de colaborare cu sindicatele, cu CNSLR Frăția, cu Uniunea Militarilor și Polițiștilor, am făcut cu mai multe sindicate, iar prin aceste protocoale pe care le-am semnat, lidierii sindicatelor respective fac parte din Comitetul Executiv Național. Avem cu cinci sindicate. Toți liderii de sindicate au funcție de vicepreședinte la nivel de Comitet Executiv Național. Am făcut cu cinci sindicate, deci avem cinci vicepreședinți. Au și drept de vot”, a spus Viorica Dăncilă, duminică seara la sediul PSD.

Gabriel Oprea a fost ministru de Interne în Guvernul Ponta, însă a demisionat după moartea polițistului Bogdan Gigină.

Anul trecut, reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor din Poliţie, care susțin că reprezintă 19.000 de oameni care lucrează în Ministerul de Interne, au anunțat că Gabriel Oprea s-a înscris în sindicatul lor, anunță digi24.ro.

