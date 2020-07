Înfăţişarea din 28 iulie, se deosebeşte, totuşi, de toate celelalte de până acum. Nu pentru că s-ar fi descoperit între timp vreo probă nouă, lămuritoare. Ci dimpotrivă. S-a constatat că din dosar lipseşte o probă capitală, o expertiză care s-a făcut la cererea avocaţilor familiilor fetelor dispărute, dar al cărei rezultat lipseşte cu desăvârşire.

O probă care ar fi putut demonstra faptul că Dincă a avut complici. Cel puţin în cazul răpirii Alexandrei Măceşanu.

Proba contactului sexual

În administrarea acestei probe s-a plecat de la ceea ce spunea Alexandra în cele trei apeluri disperate pe care l-a făcut la 112. Chiar la începutul primului apel dialogul cu operatoarea se desfăşoară astfel: „Vreau şi eu legătură cu poliţia”! „Ce s-a întâmplat, doamnă”? „Domnişoară. Am 15 ani şi am fost sechestrată de către un domn.” „Cum te cheamă?” „Măceşeanu Alexandra. Vă rog, veniţi repede! Nu ştiu unde sunt”! „Cum adică nu ştii unde eşti? În ce localitate te afli?” „Sunt în Caracal, m-a dus în Caracal, dar nu ştiu unde exact”. „Păi, dă-mi un punct de reper unde te afli în Caracal, cum crezi că te găsim?”… „Alo”… „Nu plecaţi, vă rog”… „Ai fost violată”? „Da, am fost violată. Veniţi, veniţi repede, vă rog!”.

Aşadar, fata fusese violată. Nu apucase însă să precizeze de către cine. Dacă omul care o răpise, o şi violase, sau altcineva. Cineva care se presupune că a şi luat-o din casa lui Dincă.

Am scris în mai multe rânduri că ar trebui să se facă un experiment judiciar, care să arate dacă Dincă, plecat la Craiova, de unde cumpără cartela de pe care îi sună pe părinţii Alexandrei, avea timp să ajungă la Caracal, ca să o prindă pe fată cu telefonul în mână sunând la 112. Nu s-a făcut acest experiment.

Avocaţii celor două familii, au cerut să se facă o probă şi mai concludentă. Anume, să se constate dacă în ziua când Alexandra a fost răpită, Dincă a avut vreun contact sexual, sau nu. Această expertiză s-a făcut. Dar rezultatul ei, aşa cum am spus, lipseşte cu desăvârşire din dosar.

Este limpede de ce este ea foarte importantă. Dacă IML a constatat că Dincă nu a avut raport sexual cu nimeni în acea zi, când a fost răpită fata, înseamnă că altcineva a violat-o pe Alexandra. După cum se aude pe înregistrare, victima spune clar că a fost violată. Iar acel cineva, altul decât Dincă, a şi luat-o şi a dus-o din Caracal. Aşadar, Dincă a avut cel puţin un complice.

De altfel, avem o informaţie confidenţială cum că, în timp ce Dincă se întorcea de la Craiova, Alexandra deja fusese luată din casa acestuia. Se ştie şi direcţia în care era dusă.

DIICOT a colaborat cu Departamentul de Justiţie al SUA

După dispariţia celor două fete răpite de Dincă, dar mai ales după dispariţia Alexandrei, s-a vorbit şi despre baza militară de la Deveselu, ca posibil loc unde să fi fost duse fetele.

Posibilitate greu de crezut, pentru că în jurul acestei baze, există o activitate informativă şi contrainformativă extrem de fierbinte. Ar fi o naivitate, ca să nu-i spunem prostie, să credem că această bază extrem de importantă în strategia de la Marea Neagră a NATO, să nu fie vânată de adversari ai Alianţei Nord-Atlantice. Care nu doar culeg informaţii despre ea, ci încearcă să provoace şi diversiuni. Vă daţi seama ce ar însemna ca să se poată intra ca la cafe-bar cu fete, pentru distracţia militarilor. În secunda doi, ţări potrivnice NATO ar trimite în zonă, ceea ce se numeşte în limbaj de specialitate „agenţi Romeo”, care ar putea pătrunde cu mare uşurinţă în bază, în chip de dame de companie. De aceea, în jurul acestui obiectiv strategic există, ceea ce se denumeşte tot în limbaj de specialitate, „cordon sanitar”.

DIICOT Craiova a colaborat totuşi cu Departamentul de Justiţie al SUA. Dar nu pentru a li se permite procurorilor români să facă anchetă în baza militară, ci pentru cu totul altceva.