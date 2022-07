Din ce câștigă Johnny Depp milioane de euro. Talentul ascuns al artistului. „Nimeni nu ar trebui să se limiteze vreodată.”

Johnny Depp și-a vândut opera de artă cu 3,6 milioane de dolari în câteva ore. Fanii au blocat chiar și site-ul galeriei din dorința de a cumpăra pictura actorului. El a recunoscut că adoră să deseneze și că asta l-a ajutat să își exprime sentimentele.

„Pentru Johnny Depp a existat întotdeauna arta. Înainte de actorie și înainte de muzică, arta a fost întotdeauna un priză importantă pentru creativitatea sa. În timp ce abilitățile sale actoricești sunt în mod evident fundamentul faimei sale, recenta primire a muzicii sale cu Hollywood Vampires și Jeff Beck l-a încurajat și l-a îmbărbătat să își împărtășească arta.”

Depp a mai mărturisit că picturile spun câte ceva despre viața lui. „Întotdeauna am folosit arta pentru a-mi exprima sentimentele și pentru a reflecta asupra celor care contează cel mai mult pentru mine, cum ar fi familia mea, prietenii și oamenii pe care îi admir.

Picturile mele îmi înconjoară viața, dar le-am păstrat pentru mine și m-am limitat. Nimeni nu ar trebui să se limiteze vreodată.” pe sine.” Milioane de oameni, inclusiv actrița și modelul britanic Elizabeth Hurley, au apreciat fotografia lui Depp făcută la galerie, potrivit thenews.com.pk

Viața lui Johnny Depp a revenit la normal

Johnny Depp a mai avut parte de o surpriză. Actorul a câștigat procesul cu fosta parteneră, Amber Heard, iar ea a recunoscut că a făcut greșeli în relație.

Abordând propriul ei comportament în timpul relației lor, ea a spus: „Am făcut și am spus lucruri oribile și regretabile de-a lungul relației mele. M-am comportat în moduri oribile, aproape de nerecunoscut pentru mine. Atât de mult regret. Am vorbit liber, deschis și voluntar despre ceea ce am făcut. Am vorbit despre limbajul urât, am vorbit despre a fi împins până în măsura în care nici măcar nu știam diferența dintre bine și rău. A fost foarte, foarte toxic. Am fost îngrozitori unul cu celălalt. Am făcut multe greșeli, multe greșeli. Dar am spus întotdeauna adevărul.”

Cu toate astea, Heard a declarat că sunt multe lucruri ascunse. „Absolut, nu aș da vina pe omul obișnuit pentru că s-a uitat la asta și cum a fost acoperit acest lucru. Dar ceea ce oamenii nu înțeleg este că există mai mult de atât. Acesta nu este doar despre dreptul nostru de a vorbi în primul amendament.”