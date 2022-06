Amber Heard își recunoaște vina din timpul relației cu Johnny Depp, dar nu recunoaște că a mințit

Actrița a spus că până în „ziua morții” ea va susține mărturia pe care a dat-o în instanța din Fairfax, Virginia, în ciuda faptului că jurații au decis în favoarea lui Depp – concluzionând că un articol pe care l-a scris despre abuzul domestic este defăimător.

În primul ei interviu de la verdictul din 1 iunie, Heard s-a întâlnit cu jurnalista Savannah Guthrie de la NBC News pentru a vorbi despre proces. Întrebată despre afirmația lui Depp că nu a lovit-o niciodată pe Heard, și dacă actrița susține că este o minciună, ea a răspuns: „Da, este”. Depp, în vârstă de 59 de ani, a negat că a abuzat-o pe Heard.

Recunoașterea greșelilor

Abordând propriul ei comportament în timpul relației lor, ea a spus: „Am făcut și am spus lucruri oribile și regretabile de-a lungul relației mele. M-am comportat în moduri oribile, aproape de nerecunoscut pentru mine. Atât de mult regret. Am vorbit liber, deschis și voluntar despre ceea ce am făcut. Am vorbit despre limbajul urât, am vorbit despre a fi împins până în măsura în care nici măcar nu știam diferența dintre bine și rău. A fost foarte, foarte toxic. Am fost îngrozitori unul cu celălalt. Am făcut multe greșeli, multe greșeli. Dar am spus întotdeauna adevărul.”

Când i s-a spus că o parte din public a fost „franc dezgustat” de ceea ce s-a întâmplat în instanță, Heard a răspuns: „Absolut, nu aș da vina pe omul obișnuit pentru că s-a uitat la asta și cum a fost acoperit acest lucru. Dar ceea ce oamenii nu înțeleg este că există mai mult de atât. Acesta nu este doar despre dreptul nostru de a vorbi în primul amendament.”

Cu toate acestea, Guthrie a intervenit spunând că primul amendament protejează libertatea de exprimare – dar nu „minciuni care ar echivala cu defăimare și asta a fost problema în caz”. Heard, în vârstă de 36 de ani, a abordat dovezi care susțin că a fost violentă în timpul relației cu Depp. „Nu a trebuit niciodată să îl instig”, a spus ea. „Am răspuns la asta. Când trăiești în violență, devine normal. După cum am mărturisit, trebuie să te adaptezi”.

Reacția lui Johnny Depp față de acuzațiile lui Amber Heard

Prima jumătate a interviului a fost difuzată marți, după o avanpremieră din ziua precedentă, în care Heard a spus că a înțeles de ce jurații l-au crezut pe Depp asupra ei, descriindu-l drept „un personaj iubit”. Ea a mai spus că a fost descrisă ca o „persoană necredibilă” în timpul procesului.

După șase săptămâni de mărturii, procesul judiciar s-a încheiat pe 1 iunie, juriul constatând că un articol din 2018 scris de Heard pentru Washington Post, despre presupusele ei experiențe ca supraviețuitoare a abuzului domestic, a fost defăimător față de Depp. Actorul a primit despăgubiri în valoare de 10,35 milioane de dolari (8,2 milioane de lire sterline).

Heard a câștigat într-adevăr într-un caz al contra-procesului ei, argumentând cu succes că unul dintre avocații lui Depp a defăimat-o susținând că acuzațiile ei sunt „o farsă” menită să valorifice mișcarea #MeToo. Juriul i-a acordat despăgubiri de 2 milioane de dolari (1,5 milioane de lire sterline).

În timpul petrecut în tribunal, Depp a negat că a abuzat-o pe Heard și le-a spus juraților că acuzațiile fostei sale soții de violență domestică sunt „odioase și tulburătoare”. El a spus că este „obsedat” să ajungă la adevărul privind ceea ce s-a întâmplat cu adevărat în timpul relației lor.

Mai târziu, în cadrul procesului, când a fost întrebat cum a fost să asculte mărturia lui Heard, Depp a spus: „Este o nebunie să aud acuzații odioase de violență, violență sexuală, care mi-au fost atribuite.” Apoi a făcut o pauză înainte de a spune: „Oribil. Umilitor. Dureros. Sălbatic. Inimaginabil de brutal, crud și totul… fals. Totul fals”.

După ce a apărut în instanță la toate înfățișările, Depp nu a fost prezent în momentul în care s-a dat verdictul, deoarece era în turneu în Marea Britanie cu muzicianul Jeff Beck. Avocații săi au apărut și în emisiunea Today și Good Morning America în SUA, în urma verdictului. Elaine Bredehoft, unul dintre avocații lui Heard, a spus că intenționează să facă recurs, potrivit Sky News.