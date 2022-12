Din ce au câștigat primii bani frații Tate. Instanța decide dacă emite mandate de arestare pe numele lor

“Provin dintr-o familie săracă, mama nici nu avea mașină. Ceilalți copii râdeau de mine, dar nu-mi păsa. Când ploua mergeam la școală ud. Să fii sărac este o metodă bună pentru a avea succes financiar.”, povestea Tristan Tate la o emisiune televizată. După ce au intrat în ring, viața fraților Andrew și Tristan Tate s-a schimbat radical. Deși nu avea experiență, Cobra Tate a acceptat să lupte cu un profesionist.

Cum au făcut bani controversații frați Tate

“Când am intrat în ring să lupt, eram un kick-boxer cu o centură neagră în judo și fără pic de experiență în MMA. Dar eram falit. Eram atât de sărac că nu îmi puteam plăti nici măcar chiria. Omul cu care luptam câștigase deja cinci lupte la profesioniști și rămăsese fără adversar.

Eu eram atât de disperat să fac niște bani încât am acceptat imediat să lupt cu el. Când am acceptat să mă bat, cel care organiza lupta mi-a spus că cel care câștigă ia toți banii, iar pierzătorul – nimic. Am fost de acord. Tristan m-a întrebat de ce fac asta, mi-a spus că nu ne putem permite să plătim chiria și dacă pierd e și mai rău. Șase ani mai târziu eram deja de patru ori campion mondial și multimilionar”, a declarat Andrew Tate. Cei doi s-au afișat și cu vedetele din România, spre exemplu Tristan a avut o relație de scurtă durată cu Bianca Drăgușanu. Relația nu a durat mult, iar după despărțire vedeta a mărturisit că regret relația cu fostul kickboxer. La câteva zile de la despărțirea de Bianca Drăgușanu, Tristan Tate a fost surprins luând masa alături de Otilia Bilionera.

Artista spunea, acum patru ani, că l-a cunoscut pe sportiv prin intermediul unor prieteni comuni. Sportivul a avut o scurtă relație și cu Alexandra Stan. În 2021, Tristan Tate a făcut publică o imagine în care îndrăgita cântăreață era fără sutien, iar reacția ei nu a întârziat să apară. “Este foarte trist că, în 2021, încă se dau poze din intimitate la presă.

Mi se pare jenant că unii asta cred că înseamnă să fii bărbat. Cred că ar trebui fiecare să își vadă de treaba lui, separat.”, a spus aceasta la acel moment . După ce s-a despărțit de Răzvan Simion, în 2020, Lidia Buble a fost surprinsă la un restaurant din Capitală alături de Andrew Tate. În mediul online au apărut și imagini în care Lidia Buble părea foarte apropiată de fratele lui Tristan Tate, care era fără tricou. Cei doi frați află în orele următoare dacă vor fi arestați preventiv de către instanță. Acuzațiile la adresa lor privind traficul de persoane nu reprezintă primele lor probleme cu legea. Anul trecut, Andrew Tate ar fi fugit după ce polițiștii spanioli au încercat să-l oprească în trafic. Aceștia l-au găsit apoi la hotel și i-au dat amendă.