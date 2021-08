Dilema zilei. Care e mai nasol, Cîțu sau Orban. Românii dau verdictul. VIDEO

Gazda EVZ Play Robert Turcescu, alături de jurnalistul Dan Andronic, au provocat spectatorii la un dialog interactiv pe tema zilei. Cine e mai blamabil, Cîțu sau Orban? Românii au încins telefoanele pentru a-și spune opinia. „Politica e la faza: al nostru bea mai mult”, a punctat moderatorul.

„Cîțu e compromis din punct de vedere moral„

Un conațional de 37 de ani stabilit de ceva vreme în Anglia, cu un copil născut acolo, dezaprobă prestația lui Florin Cîțu. „Nu e potrivit ca premier. Nu are niciun pic de onoare, trebuia să-și dea demisia în secunda doi. E clar că minte. E compromis din punct de vedere moral. E o rușine pentru PNL că susțin un asemenea om. E un pion pe tabla de șah. USR trebuia să arate că sunt altceva, nu au dovedit că merită votul. Am vrea să ne întoarcem în România, să aducem plus valoare”.

Un mic antreprenor consideră că „noua guvernare e zero barat pe partea economică. Singura perioadă în care s-a reușit reconstrucția macro a fost 2011-2012. Se construia ceva și vedeai”. Acesta crede că premierul a fost „parașutat de entități” și e „extrem de arogant. Orban merită să fie în fruntea PNL. De vreo 10 ani au obiceiul de a demotiva baza partidului, vor să distrugă marea familie liberală. Ar fi fost nevoie o reîmprospătare de leadership”, crede acesta, care a invocat că ar fi dorit o a treia candidatură de genul Dan Motreanu sau Ilie Bolojan.

Un alt spectator care a urmărit emisiunea a remarcat că premierul s-a descalificat după episodul cu închisoarea de două zile din statul Iowa și că ar fi trebuit să obțină o derogare pentru 5 ani în acest caz. „Cîțu cu toată gașca nu cunosc statutul PNL”. „Nu ar mai putea să calce nici măcar la granița statului Iowa”, a completat moderatorul.

„Nasolul zilei e Iohannis. Nu va rămâne cu nimic în istorie„

Un român stabilit în Italia a observat: „Mai bine ne-am gândi că cei care vor să pună mâna pe PNL sunt dresați. Dacă ar fi al treilea candidat l-aș vota. În spatele lui Cîțu sunt foarte mulți bidivii”.

Un român rămas în țară a avut un răspuns surprinzător: „Nasolul zilei e Iohannis. N-aș fi crezut că voi trăi o asemenea experiență cu un asemenea președinte, mai prost pregătit decât Emil Constantinescu. Dl. Iohannis nu va rămâne cu nimic în istorie. Parcă retrăiesc etapa aceea a vieții a doua parte a guvernării Convenției Democrate. Statul era într-o profundă disoluție, România era un cadavru. Premierul ne minte non-stop”.