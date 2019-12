Pentru mulți dintre noi, după ce am văzut toate aceste povești cu șamani, ne-am întrebat ce este acest ceai și dacă într-adevăr este un drog. Conform unor studii efectuate de cercetătorii de la Departamentul de Psihiatrie al Spitalului „Santa Creu i Sant Pau”, din Barcelona, această plantă ar putea trata depresia și anxietatea, afecțiuni de care milioane de occidentali suferă în prezent.

Oamenii au folosit-o drept tratament alternativ la boli cronice precum scleroza multiplă, diabet, Parkinson, dar și cancer. Ayahuasca este considerată în mod eronat o singură plantă. Ea este, de fapt, o combinație din două plante. Prima, frunze de Chacruna, care sunt cunoscute și sub denumirea de Psychotria viridis, care conține o substanță numita dimetiltriptamina (DMT).

Aceasta este foarte similară ca și structură cu serotonina și un compus prezent în ciupercile magice. Cea de-a doua este tulpina plantei agățătoare Banisteriopsis caapi.

Care sunt efectele „plantei minune”

Oamenii de știință susțin că ayahuasca are alcaloizi beta-carbolini printre care harmina, harmalina și tetrahidroharmina care blocheaza acțiunea enzimelor de monoamino oxidază și permit drogului DMT să ramană activ.

Odată ingerată, substanța trece bariera sânge-creier și nu este decât o chestiune de timp până când drogul DMT va ajunge la receptorii din creier, declanșând reacția neuronilor. Efectul băuturii apare în aproximativ jumătate de oră de la consum și persistă între șase și opt ore.

Cel mai interesant aspect al halucinațiilor pe care le declanșează ayahuasca este că, spre deosebire de efectul pe care îl au droguri precum LSD sau ciupercile magice, persoanele care îl consumă, în loc să audă voci, nu fac decat să audă doar sunetele din mediul înconjurător, dar foarte amplificate. Din acest motiv șamanii cântă pe perioada unei ceremonii de ayahuasca.

Vedete care au încercat „medicamentul spiritual”

Pe site-ul www.ayahuasca-romania.blogspot.com ceaiul Ayahuasca este considerat „un medicament spiritual care lucrează pe fiecare nivel al ființei: pe conștiința noastră, pe emoțiile și gândurile noastre, pe corpul bioenergetic și cel fizic”. Poate din acest motiv, încă de acum 10 ani mai multe vedete i-au căutat beneficiile la origini, la șamanii din pădurea amazoniană. Astfel, milionarul Ștefan Gadola, alături de familie, a căutat în 2014 „vindecarea” la șamanii din jungla peruană.

Întors în țară, acesta a declarat după ceremonia cu Ayahuasca: „Poțiunea ce înseamnă Medicamentul și după terapia cu șamanii am înțeles unde era problema și care este soluția. Acum, ne simțim mai clari, mai puternici. Noi am mers din curiozitate și fascinație, nu aveam noi mari probleme de rezolvat, dar am rămas surprinși de experiența finală din cadrul ceremoniei cu Ayahuasca”.

La rândul ei, artista Anca Pop, care își spunea „Shamanca”, și a decedat anul trecut după ce a plonjat cu mașina în Dunăre, povestea la vremea respectivă că ritualurile șamanice te ajută să te cunoști mai bine pe tine însuți, dar și să te vindeci de boli. „Mereu am căutat răspunsuri la întrebări imposibile, precum ce se întâmplă după moarte sau dacă există sau nu Dumnezeu. Ritualul șamanic Ayahuasca are proprietăți binefăcătoare. Te ajută să te conectezi cu energia cosmică și să accesezi foarte multă informație. Te transformă într-o altă persoană, mai asumată și mai responsabilă”, declara Anca Pop.

Avocatul lui Gelu Oltean: sunt probe îndoielnice

Gelu Oltean și Vanessa Youness au contestat, la Curtea de Apel Brașov, arestarea de 30 de zile dispusă de un judecător de la Tribunalul Brașov. Însă, prin decizia magistraților, cei doi, alături de cetățeanul englez Thomas Lishmann rămân în arest pentru 30 de zile. După ieșirea din sala de judecată, cu cătușele la mâini, Gelu Oltean a stat de vorbă cu jurnaliștii.

Acuzat de trafic de droguri, acesta a declarat că este nevinovat. „Cu multă iubire invit toată lumea să citească despre ayahuasca, înainte să vorbească despre ayahuasca, să citească. Nu este o plantă ilegală. Eu sunt nevinovat. Nu am făcut niciun ban“, a declarat Gelu Oltean, potrivit StirideBrasov.ro.

Dincolo de declarațiile celor care au interacționat cu Ayahuasca, în instanță, avocatul lui Gelu Oltean și al iubitei sale, Vanessa Youness, a solicitat probele care stau la baza acuzării celor doi. Din punctul său de vedere este o situaţie destul de ingrată pentru că nu a fost găsită substanţă interzisă de lege. Nu se ştie nici cantitatea, nici concentraţia.

Acuzarea a precizat că trebuie verificaţi expeditorii coletelor, destinatarii si conţinutul coletelor. Numai că, până la momentul reținerii trebuiau efectuate aceste verificări pentru că nu se pot administra probe ulterior arestării în speranţa că se va găsi ceva.

După cum reiese din motivarea instanţei, Gelu Oltean şi Vanessa Youness au declarat că Thomas Lishmann, şamanul englez, era responsabil de folosirea drogurilor și că ei nu ştiau ce anume conţin băuturile folosite la tratamente.

Mai mult, Gelu Oltean a pus la îndoială rezultatele preliminare ale laboratorului care a analizat substanţele găsite la „clinica”din Dâmboviţa. La rândul lui, Thomas Lishmann, a susţinut că nu era la curent cu faptul că substanţele sunt interzise, iar intenţia era doar de a ajuta clienţii clinicii, aşa cum ar fi ajutat „prim-ministri, miniştri şi oameni de afaceri”.

