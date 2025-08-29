Justitie DIICOT Bihor, șefă cu delegație. Val de delegări și în țară







Noul mandat al procurorului Elena Ioana Bălaj Chendereș la șefia Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Oradea începe la mijlocul lunii septembrie. Mai exact în 14.09.2025. De această dată, a decis Consiliul Superior al Magistraturii, mandatul va fi unul cu delegație. Pe șase luni.

Elena Ioana Bălaj Chendereș este până la numirea cu delegare în mandatul de trei ani câștigat la concurs începând la 14 septembrie 2022. Și tot în urma unei hotărâri a Secției pentru procurori a CSM. Actuala șefă a DIICOT Oradea are experiență la conducerea unor astfel de structuri. Elena Ioana Bălaj Chendereș a condus Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare. A fost procuror-șef al Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare. A fost Șef al DIICOT – Biroul Teritorial Satu Mare.Elena Ioana Bălaj Chendereș activează în magistratură din 2009. Când a devenit procuror la Parchetul local Satu Mare.

Procuroarea Elena Ioana Bălaj Chendereş a candidat pentru conducerea DIICOT Oradea, în urmă cu trei ani. Contracandidat i-a fost procurorul Nicolae Creivean. Acesta activa în procuratură de peste două decenii. Și era unul dintre cei mai vechi anchetatori din structura orădeană. A câștigat procuroarea venită de la Satu-Mare. Nicolae Creivean a plecat din DIICOT la parchet.

Pe ordinea de zi a ședinței soluționată ieri de Secția pentru procurori a CSM au fost aprobate și alte propuneri de delegare în funcția de procuror șef la serviciile teritoriale din țară. Pe lângă cea de la Bihor. La Serviciului teritorial Timișoara din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a fost delegat Codrin Horațiu Miron. Procuror în cadrul acestei structuri specializate.

La Biroului teritorial Covasna din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a fost delegat procurorul Cătălin Moraru. A fost votată și delegarea ca procuror șef al Biroului teritorial Brăila din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a procuroarei Bogdana Manuela Mocanu.