Cea de-a VII-a ediție a „Challenge Accepted Hackathon” va avea loc între 25 și 27 iunie. În cadrul acesteia, peste o sută de specialiști IT vor crea anul acesta aplicații pentru digitalizarea instituțiilor publice; Înscrierile la eveniment se mai fac până pe 24 iunie. Acceleratorul de business InnovX-BCR va oferi un sprijin financiar de 10.000 de euro echipei câștigătoare pentru incubarea proiectului:

Două dintre aplicațiile realizate în 2020 vor fi lansate în curând și vor deservi mai multe Unități de Primiri Urgențe din țară sau asociații care activează în domeniul îngrijirilor paliative. Școala Informală de IT (SIIT), susținută de acceleratorul de business InnovX-BCR, organizează online cea de-a VII-a ediție a „Challenge Accepted Hackathon” între 25-27 iunie, în maximum 48 de ore.

Peste o sută de specialiști IT vor lucra pentru proiecte de digitalizare a ONG-urilor sau instituțiilor publice: școli, spitale, primării, consilii locale, autorități centrale. Participanții sunt mentori și cursanţi ai Școlii Informale de IT, profesioniști ai unor renumite companii de IT, developeri, arhitecți software, dar și tineri antreprenori și pasionați de IT.

Aceștia vor crea prototipuri funcționale de aplicații software pentru instituțiile publice care înscriu în competiție nevoi sau probleme cu care se confruntă din cauza birocrației și nu numai. Coordonatorii echipelor sunt mentori cu experiență vastă în cadrul Școlii Informale de IT, specializați în domenii diverse, printre care și Inteligența Artificială, VR sau Machine Learning.

10.000 de euro pentru echipa câștigătoare

Juriul Hackathonului va alege un MVP (Minimum Viable Product) pentru a intra în perioada de incubare și a fi transformat în aplicație funcțională. Acceleratorul de business InnovX-BCR va oferi echipei câștigătoare un premiu de 10.000 de euro, iar echipele care se vor clasa pe locul al II-lea și al III-lea vor beneficia de premii constând în obiecte și echipamente tehnice.

Cei care doresc să se alăture evenimentului ca participanți ori să propună un challenge (o idee de software), pot face acest lucru prin intermediul site-ului: challenge.scoalainformala.ro, până pe 24 iunie. „Ne bucură faptul că deja s-au înscris în competiție provocări sau idei software diverse, acestea acoperind o gamă largă de nevoi societale. Până acum am primit peste 35 de challenge-uri, atât din zona autorităților locale urbane sau rurale, cât și din educație sau medicină.

Ideile selectate vor fi prezentate de către inițiatori în fața tuturor participanților la hackathon, urmând ca aceștia să aleagă proiectele pentru care vor aloca timp și know-how. La final vor fi lansate prototipuri software care să ușureze interacțiunea cetățenilor cu diverse autorități publice, să reducă birocrația sau să ajute medicii în permanenta lor luptă pentru sănătate”, afirmă Mihai Talpoș, Co-fondator Școala Informală de IT.

Scopul nobil al acestei competiţii

Aplicațiile dezvoltate în cadrul hackathonului din 2020 vor deservi secții U.P.U. „Suntem bucuroși să putem sprijini și în acest an inițiativa Școlii Informale de IT, conștienți fiind că digitalizarea rapidă a instituțiilor publice ne poate ajuta să transformăm societatea românească în una modernă și eficientă.

De altfel, BCR s-a înscris deja cu convingere în direcția digitalizării, așadar asocierea cu Școala Informală de IT în acest demers îndrăzneț a venit ca un gest firesc. Sperăm că evenimentul va capta interesul tuturor clienților BCR, inclusiv instituțiilor publice cu care colaborăm și pe care le invităm să profite și să vină cu provocări concrete în fața participanților la hackathon”, declară Ana Maria Crețu, Coordonatoare Programe Start-ups BCR.

Când a fost lansat Challenge Accepted Hackathon

„Challenge Accepted Hackathon” este un eveniment lansat în 2015 de către Școala Informală de IT, din dorința de a oferi participanților la cursuri un mediu de tip laborator în care să-și exerseze cunoștințele. La cele șase ediții anterioare au participat peste 1.000 de persoane. La ediția din 2020, dedicată luptei împotriva Covid-19, au fost participanți din opt țări. Două dintre aplicațiile realizate în 2020 vor fi lansate în curând și vor deservi mai multe Unități de Primiri Urgențe din țară sau asociații care activează în domeniul îngrijirii paliative.

Evenimentul Școlii Informale de IT „Challenge Accepted Hackathon”, powered by InnovX-BCR, este susținut și de companii precum BCR, Google – Atelierul Digital, Huawei, HP, 8×8, Cegeka, Life is Hard, Ness, EPAM, TopTech, Fab Lab Iași sau Ghesar.

Comunitățile partenere sunt Google Developers Group Bucharest, Google Developers Group Iași, Bucharest AI, Iași AI, Cluj IT Cluster, Smart Health Cluster, Asociația pentru Prevenirea și Controlul Infecțiilor, Asociația Producătorilor și Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia Informației și Comunicațiilor (A.P.D.E.T.I.C), Europäisches Projekt Entwicklungs Zentrum – E.P.E.Z (European Project Development Hub), Asociația Națională pentru Boli Rare România.

Despre Școala Informală de IT

Școala Informală de IT (SIIT) a fost lansată în 2013 și a devenit unul dintre cele mai importante branduri de educație alternativă în domeniul IT din România. Pana la finalul 2020, peste 5.500 de persoane au absolvit cursurile SIIT in cele mai mari șapte hub-uri IT din țară (București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Brașov, Sibiu și Craiova) și din Republica Moldova. Contact: Diana Iosu, Corporate Communication Senior Advisor (DiFine PR): diana.iosu@difinepr.com, +40 784 222 555

Despre Acceleratorul InnovX-BCR

Acceleratorul InnovX-BCR este un proiect realizat în parteneriat cu UiPath, Microsoft, Startup Grind, Modex, Mindspace și MIT CEE Forum. BCR acoperă costurile pentru toate bursele alocate antreprenorilor din acest proiect, cursurile și costurile logistice. Mai multe detalii despre Acceleratorul InnovX-BCR: www.bcr.ro/accelerator și www.innovx.eu.