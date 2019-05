Cinci milioane de lei pentru reabilitarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal Hunedoara

Ministerul Sănătății va finanța cu cinci milioane de lei reabilitarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal din Hunedoara, a anunțat sâmbătă ministrul Sănătății, Sorina Pintea, potrivit News.ro





După o vizită efectuată la Spitalul Municipal din Hunedoara, Sorina Pintea a declarat finanțarea noului proiect de reabilitare și totodată a precizat că, ulterior, se vor găsi și medici care să lucreze în acest spital.

„Medicii vin, pentru că în afară de salarii au nevoie și de niște condiții în care să lucreze. Şi categoric asta trebuie să fie preocuparea noastră, spitalul are preocupare în acest sens, noi vom veni cu finanţarea proiectului de reabilitare (...) În afară de salarii este nevoie şi de dotări cu echipamente, pentru că până la urmă ei salvau vieţi cu mâinile goale, dacă stăm bine să ne gândim, dar pe de altă parte este nevoie şi de respect pe care această categorie profesională îl merită. Nu există pădure fără uscături, dar nu trebuie să blamăm o întreagă tagmă pentru câteva greşeli, pentru câteva uscături. De aceea cred că trebuie să le acordăm şi respectul cuvenit”, a afirmat ministrul.

Totodată aceasta a spus că „există un proiect de modernizare, dar nu este finanțat. Am discutat cu cei din Unitatea de Primiri Urgențe, cu managerul spitalului, am aflat și care sunt costurile estimative și Ministerul Sănătății ia în calcul finanțarea, cinci milioane de lei. Nu este o sumă mare, bugetul pentru investiții al Ministerului Sănătății este unul istoric, dar pentru echipamente, vreau să precizez. Doar că acest spital are nevoie de reabilitare în zona de Primiri Urgențe”, a afirmat Sorina Pintea.

Aceasta a mai adăugat și că finanțarea se va aproba saăptămâna viitoare, iar restul termenelor țin de licitații și procedurile de achiziții pe care spitalul va fi nevoit să le facă.

