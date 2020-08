Nouă ani a lucrat Tomescu pentru Digi 24, de la care pleacă pentru a se implica într-un nou proiect tv.

Demisia a intrat în vigoare de luni, când a şi început noua colaborare, iar ultimul jurnal pe care l-a prezentat la Digi 24 a fost cel de duminică.

Andrei Tomescu a fost convins să prezinte știrile la Aleph News, noua televiziune pe care o va lansa Adrian Sârbu, fondatorul Pro TV.

Contactat de paginademedia.ro, jurnalistul a confirmat că a ales o altă provocare profesională:

„Mi-am dorit ceva nou. Am vrut o schimbare, iar mie îmi plac schimbările. Eram de nouă ani la Digi24 și am simțit nevoia și de altceva.”

Tomescu lucra la Digi24 din noiembrie 2011, încă înainte de lansarea postului, care îl direcţionase în ultimele luni spre știrile de noapte.

Înainte de experinţa de la Digi 24, prezentatorul tv a mai lucrat la Europa FM, Antena 1 (n.r. – voice-over la Observator), Național TV, Național FM, N24 Plus sau Radio Contact/Kiss FM.

Altfel, tot marţi, Cristi Brancu a anunţat că mai-marii de la Antena Stars l-au anunţat marţi că emisiunea pe care prezentase în ultimii 13 ani iese din grila postului.

Efectele economice generate de pandemia de coronavirus a condus la această decizie, astfel că emisiunea va fi difuzată mai departe pe YouTube.

„Spectrul crizei care abia a început a schimbat multe în toate televiziunile din România. Atâtea proiecte de anvergură s-au întrerupt sau nu se vor mai face.

Bugetele s-au schimbat fundamental. A fost o emisiune-fanion a stației vreme de 13 ani și numai spectrul crizei generate de pandemie a decis această pauză lungă.

Am aproape 30 de ani de media, așa că decizia a fost acceptată și înțeleasă de ambele părți.

Speculațiile legate de vârsta prezentatorilor sunt hilare și neadevărate, puteți verifica acest lucru.

Fiecare business are un plan de afaceri pentru fiecare moment. Restul sunt sentimentalisme și imaturități.

Da, am de gând să revin la TV. Cariera mea TV a fost strâns legată de acest trust, mă leagă de acest loc oameni cu care am făcut performanță și am trăit momente minunate.

Rămâne prima mea opțiune în carieră. Nu veți regăsi emisiunea din toamnă, dar asta nu înseamnă că nu ne putem întâlni într-un alt proiect viabil”, a precizat Cristi Brancu.

Sursa: paginademedia.ro