DIETA strictă care o ajută pe Andreea Marin să rămână în formă

Andreea Marin început anul în forță. Dornică să aibă o formă fizică cât mai bună, Andreea Marin a apelat la o cură de detoxifiere și la exerciții fizice.





Andreea Marin respectă cu strictețe dieta de detoxifiere bazată pe alimente sănătoase și mișcare fizică. Acesta urmează o cură de detoxifiere la un centru de specialitate din Brașov.

Andreea Marin a spus că o dietă nu este de ajuns pentru a scăpa de kilogramele în plus. Pentru ca cura să funcționeze, trebuie să facem și o detoxifiere a sufletului: „Îmi hrănesc și mintea și sufletul doar cu ceea ce e benefic pentru mine, ceea ce îmi face bine, îmi da o stare pozitivă și evit sursele de stres inutile”, conform Libertatea.ro .

Andreea Marina a declarat că are cinci mese pe zi: două gustări şi trei mese principale. Și a scris bazele curei de detoxifiecare pe care o urmează.

„Pentru că mi-ați cerut un exemplu al meniului meu din săptămâna de detoxifiere, iată „mesele” de azi (fiecare băutură, suc sau supă are 300 ml):

– dimineață: măr verde, pătrunjel, orz, spirulina; următoarele mese sunt din 2 în două ore, dar nu neapărat cu ochii pe ceas, ci cu aproximație și poți bea mai mult , la nevoie.

– ananas, afine ( sau alte fructe de pădure) , ginger, coriandru ( sau busuioc) , psyllium ( acesta se umflă în stomac și îți da senzația de sațietate, de aceea dispare senzația de foame);

– ananas, ginger, coriandru ( sau busuioc ), psyllium , Eco Green Multivit;

– roșii, morcov, sfeclă, coriandru, spirulina, chili, sare de mare;

– apă alcalină cât mai multă posibil, pentru a reechilibra mediul preponderent acid din interiorul nostru.

Apă alcalină se obține cu adaos de picături de lămâie într-un pahar cu apă plata, pahar de sticlă , nu de plastic (plasticul modifică această calitate a apei), sau adăugăm 10 picături speciale pentru obținerea apei alcaline , se găsesc pe site-urile cu produse bio.

O altă varianta pe care eu nu am încercat-o, deci nu o pot recomandă: apă plata cu o linguriță de bicarbonat. Ceea ce fac eu e o detoxifiere mai profundă, cine nu își dorește doar sucuri și supe pentru cele 6 zile, poate opta și pentru o dietă ușoară, adică salate, salate de fructe, nuci, semințe etc, nimic însă care să includă făină sau zahăr. Dar efectul nu e la fel de eficient dacă incluzi mâncare solidă. Cert e că nu am senzația de foame și trebuie să știți că atunci când creierul nostru ne spune că ne e foame, corpului îi e de fapt sete. Deci lichidele pot rezolva la fel de bine „problema” și ajută mult mai bine la curățarea colonului, a intestinelor, la eliminarea toxinelor. Consumul de hrană nu e , însă, totul. „Curățarea” trebuie făcută și la nivelul minții și al sufletului, pentru reechilibrarea noastră în adevăratul sens al cuvântului.

Mișcarea și respirația corectă sunt necesare, dar nu sportul în exces, care să ducă la epuizare. Recomand mersul în ritm susținut jumătate de ora în aer liber sau alergarea, yoga, pilates.

