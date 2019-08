Micul dejun are un rol foarte important atunci când vrem să slăbim.

Un mic dejun format din seminţe de in şi iaurt vă poate ajuta să scăpaţi de kilogramele în plus. Unul dintre avantajele mari ale acestui mic dejun este că are la bază multe minerale şi vitamine.

Ingrediente: 1 lingură de cacao (fără zahăr); 100 de grame de stafide; 1 lingură semințe de in; 300 ml iaurt dietetic

Mod de preparare: Fierbeți apa într-o cratiță, apoi adăugaţi stafidele şi seminţele de in. Se lasă să fiarbă 5 minute, apoi se ia cratiţa de pe foc. Adăugați preparatul într-o cană și amestecați-l cu pudra de cacao.

Mâncați iaurtul, iar după zece minute beţi infuzia pe care aţi pregătit-o. Acest mic dejun vă poate ajuta să slăbiți rapid, deoarece are efectul de a vă curăța corpul și de a accelera metabolismul.

Te-ar putea interesa și: