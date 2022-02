Dieta Anamariei Prodan! Scapi de kilogramele în plus în câteva zile. E cunoscută în toată lumea

Anamaria Prodan a mărturisit care este secretul unui corp de invidiat. A descoperit o dietă minune cu care a slăbit 12 kilograme. Impresara s-a inspirat din stilul de viață sănătos al celor mai faimoși sportivi.

„Am slăbit 12 kilograme. Am mers la sală și am ajuns la forma care m-a consacrat, forma sexy. Pe mine nu mă macină niciodată nimic, întotdeauna îmi rezolv problemele simplu și frumos”, a mărturisit Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan a povestit că alimentația și sportul sunt foarte importante. A slăbit cu salată de roşii şi castraveţi, paste, câte trei litri de apă pe zi. „De la 72 kg am ajuns la 55 kg”, a spus vedeta. Impresara a mărturisit că poartă doar haine XS sau S.

„Am fost destul de atentă cu alimentaţia. Mi-am dorit să slăbesc, să mă simt bine, dar am avut grijă să nu exagerez cu chestii nesănătoase. Am mâncat salate de castraveţi şi peşte cam o dată pe zi, am avut grijă să consum în jur de trei litri de apă, iar mişcarea a avut un rol esenţial. Mi-am făcut timp să ajung la sală de câteva ori pe săptămână, deşi am un program destul de aglomerat. Bineînţeles, procedurile şi tratamentele corporale au avut şi ele un aport important în demersul meu de a ajunge la greutatea aceasta: masajul, remodelarea corporală cu aparate de ultimă oră au fost doar câteva dintre acestea”, a dezvăluit Anamaria Prodan.

Un nou atac la adresa lui Reghe

Războiul dintre Anamaria Prodan și Reghe nu a luat sfârșit. Impresara scoate la iveala cu fiecare ocazie noi detalii șocante din relația cu fostul soț.

„Pe el l-au îngropat toate astea. Cum să stai la aproape 50 de ani, să fii maimuţoi. Ce e cu tine, eşti drogat? Eşti dement? Ani de zile eu făceam banii, el avea salariu de 20 de milioane de lei vechi.

Ştiam deja că are aceste apucături, îmi spuneau toţi oamenii din fotbal. I-am zis să şteargă el ca să nu intru eu.

De frică, a renunţat la celelalte amante că ştia că nu are suficienţi bani să trăiască cum trăia cu mine. Asta i se întâmplă şi acum. Ştiam că îl teroriza amanta. Mai avea scăpări, dar se târa ca râma, se rostogolea”, a spus Anamaria Prodan la podcastul lui Codin Maticiuc.