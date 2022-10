Dieta Amaliei Năstase. Cum a slăbit 30 de kilograme fără să se înfometeze: „Suntem foarte mulțumiți”

Amalia Năstase a slăbit 32 de kilograme cu ajutorul unei diete oloproteice. Fosta soție a lui Ilie Năstase a povestit că rezultatele s-au văzut în șase luni și că este foarte mulțumită că și-a schimbat regimul alimentar.

„Dimineata mananc 50 de grame de prosciutto cu un biscuit de ovaz. Ca gustare, am un mar, ceea ce este viata, pentru ca eu, o luna de zile, n-am pus gura pe nimic altceva decat praf de proteine, carne si peste. Cand am mancat primul mar, parca am mancat ambrozie. La pranz, am 80 de grame de carne cu 200 de grame de salata.

Ti le masori o data si dupa aceea iti dai seama care este cantitatea. Eu nu mananc carne de pui pentru ca e cam greu sa gasesti carne de pui fara tot felul de chestii si atunci mananc de vita, de vitel, chiar si de porc. Orice peste, somon, in primul rand, fructe de mare. Dimineata beau cafea cu unt de cocos, fara zahar, ca n-ai voie zahar, oricum. Poti sa pui stevia. La cina, mananc conserva de ton, doi biscuiti de ovaz sau ou, somon afumat si 200 de grame de legume”, a explicat Amalia Nastase.

Cum funcționează dieta Amaliei Năstase

Amalia Năstase a povestit că s-a îngrășat în pandemie și că a realizat că trebuie să schimbe ceva în viața ei. Ea a declarat că această dietă este ca un post și că dă rezultate.

„E un fel de post, dar nu chiar post negru. Primești o cutie cu alimente și, cinci zile pe lună, mănânci doar din ea. Sunt două supe pe zi, două batoane, suplimente, făcute toate de nutriționiști. Eu am ținut de luni până vineri și atunci în weekend mi-a fost mai ușor. Oricum, genul ăsta de program este de doar 5 zile pe lună, după ce termini poți să mănânci normal. Pe lângă kilogramele pe care le dau jos, îi dau o perioadă de odihnă și sistemului digestiv. Am ținut și eu, și Răzvan și suntem foarte mulțumiți, am scăpat de kilogramele acumulate în pandemie”, a spus ea la vremea respectivă, potrivit Doctorulzilei.