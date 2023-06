Dida Drăgan revine în forță după lupta cu cancerul. Doamna muzicii rock românești pregătește o surpriză specială

Fără îndoială, Dida Drăgan este un nume de referință în industria muzicii românești, fiind o artistă ce a depus eforturi susținute pentru construirea unei cariere profesionale de succes.

În recenta perioadă, talentata artistă și-a petrecut mai mult timp în Elveția, împreună cu sora sa, mai ales că a fost confruntată cu dificultăți financiare și probleme de sănătate, luptând timp de 13 ani împotriva cancerului.

Cel mai mare regret din cariera Didei Drăgan

Unul dintre cele mai mari regrete ale artistei este acela că a fost prea cuminte în cariera sa și că nu a știut să profite la maximum de succes.

„Da, am regrete în viață! Cel mai mare regret este am fost încuiată la sertar. Am fost un artist tare cuminte. Mie nu îmi place să bat toba în public. Îmi place liniștea! Sunt o femeie foarte cuminte. Nu mă duc la baruri sau la nu știu ce petreceri! Nu am timp de așa ceva. Nici nu îmi doresc să fiu altfel pentru că nu îmi permite programul!”, a declarat Dida Drăgan.

Aceasta a dezvăluit că pregătește o surpriză de proporții fanilor săi, fiind vorba despre o nouă melodie pe care o va lansa. „Acum mă pregătesc să înregistrez o piesă nouă. Melodia se numește <De tine nu îmi mai este dor>. Nu este dedicat unei persoane aparte, o dedic tuturor românilor. Sunt o persoană foarte strictă în tot ceea ce fac: versurile, piesele…totul trebuie să iasă perfect.

Acum sunt în România, dar o să plec peste câteva zile în Elveția și după iar mă întorc aici. Nu o să stau mult acolo. Eu nu am cum să nu vin aici, aici este casa mea. Dacă te gândești la câte premii am luat în viața asta, în urma efortului pe care l-am depus… Aici este casa mea! Eu nu am plecat niciodată din România și nici nu voi face asta.”, a declarat, pentru Click!, Dida Drăgan, anul trecut.

Cântăreața a avut și perioade cu depresie

Perioadele grele din viața sa au făcut ca Dida Drăgan să sufere de depresie, însă în aceste perioade nu și-a pierdut credința în Dumnezeu și a reușit să treacă peste tot. „Am avut nenumărate depresii, dar sunt o mare credincioasă. Dumnezeu nu m-a lăsat! Niciodată nu mi-a fost ușor. Trebuie să recunosc, am vrut să-mi iau viața de mai multe ori.

Unul dintre momente a fost atunci când m-au acuzat pentru ce nu am făcut. Am fost acuzată de misticism, când am luat premiu cu piesa «Reaprindeți candela». Mergeam la biserică, e adevărat”, spunea Dida Drăgan.