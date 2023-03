Cum a ajuns să arate Dida Drăgan. Schimbarea este uriașă. Puțini o mai recunosc

Dida Drăgan a fost una dintre cele mai faimoase artiste din anii ’80-’90. Cu toate astea, viața ei s-a schimbat după ce a aflat că suferă de cancer și după ce s-a mutat în Elveția. Aceasta a suferit și două intervenții chirurgicale.

De curând, artista în vârstă de 76 de ani a fost surprinsă în România, la fel de elegantă și energică ca atunci când era în vogă. Ea a fost văzută cu părul scurt, ochelari de soare supradimensionați, o jachetă olive și o geantă din piele neagră. Șoferul i-a cărat cumpărăturile și a ajutat-o să intre în vila în care locuiește cu fiul ei, potrivit Playtech.

La un moment dat s-a zvonit și că Dida Drăgan ar avea datorii la bănci, că ar fi încercat să se sinucidă și că s-ar fi pocăit, dar aceasta a declarat că nimic nu este adevărat și că viața ei este foarte bună.

„Nu sunt datoare la bănci, așa cum s-a zis, nu am avut tendințe suicidale, căci iubesc teribil viața mea, nu fac parte din biserica creștină neoprotestantă, am fost doar în vizită, cu Bodo (Bogdan Marin de la Proconsul – n.r.), să aud acolo cântece frumoase, nu m-am mutat în Elveția, așa cum se zice, la băiatul meu, mai ales că el nu mai locuiește acolo, s-a repatriat! Dar mai ales oamenii trebuie să știe că, mulțumesc Celui de Sus, nu am nicio problemă medicală, așa cum susțin anumiți doctori, judecând după anumite poze cu mine”, declara Dida Drăgan, în 2019.

De ce a dispărut Dida Drăgan

Adrian Daminescu a explicat și motivul pentru care artista nu a mai apărut în lumina reflectoarelor. El a spus că Dida Drăgan este foarte bine, dar că nu a avut chef să își mai facă simțită prezența la anumite evenimente.

„Probabil că nu a avut chef. Când este vorba de un artist adevărat, e pe chef. Când este vorba de un artist neadevărat, cântă oricând. Este în România. Eu am fost plecat cu soție, cu Angela și cu Ovidiu Komornic, la el acolo la hotel, zilele trecute. Trebuia să vină și ea. Și nu știu ce a invocat, i-a spus ceva Danei că nu poate să ajungă. Dar este aici, în țară. Ea este sănătoasă. Este ok”, a declarat Adrian Daminescu.