Diana Șoșoacă, gest penibil la Iași. Ce a făcut senatoarea

Diana Șoșoacă a defilat prin mulțime la Iași pe muzica militară cu care sunt întâmpinați președinții țării și înalții demnitari. Membrii partidului său au filmat-o și au pus-o pe Tik Tok. Ei au declarat că senatoarea a fost „primită cu onorurile cuvenite unui președinte”.

La finalul marșului, Șoșoacă a dat onorul cu mâna la tâmplă, iar mulțimea i-a răspuns „Să trăiți!”.

Diana Șoșoacă vrea să mute capitala României la Iași

Lidera partidului SOS România a ținut și un discurs despre importanța zilei de 24 ianuarie. Senatoarea a declarat că nu de la București se dă startul patriotismului, ci de la Iași.

„Astăzi le-am dat o lecție celor de la guvernare despre ce înseamnă să fii patriot. Nu am mai văzut de ani de zile o sărbătoare de 24 ianuarie la București. Anul trecut am jucat hora unirii chiar în Piața Unirii. Am văzut că nu de la București se dă startul patriotismului, ci de la Iași. Oraș care ar trebui să fie capitală, dar nu ar fi bine să îl mânjim cu cei care ne conduc. Dacă nu ai credință nu exiști. Suntem cu toți aici, prieteni, mai puțin prieteni, dar români. Astăzi am avut câteva scandări în Piața Unirii, dar am refuzat să intrăm în țarcuri, românii nu sunt niște oi”, a spus senatoarea Diana Șoșoacă.

Marcel Ciolacu și-a amânat vizita de la Iași

Și Marcel Ciolacu era așteptat la festivităţile de Ziua Unirii Principatelor Române, organizate la Iaşi, dar nu a mai ajuns. Premierul a fost prezent doar la ceremoniile din Parcul Carol, alături de preşedintele Klaus Iohannis. El a declarat că românii nu mai aşteaptă de la liderii lor tăieri de panglici şi hore, ci soluţii concrete şi oneste.

„Prioritatea mea din aceaste zile este să găsesc soluţii pentru a corecta inechităţile sociale adunate într-un deceniu. De aceea, am decis să reduc la maximum timpul alocat festivităţilor oficiale şi să mi-l dedic întâlnirilor cu reprezentanţii tuturor categoriilor sociale care reclamă asemenea nedreptăţi”, scrie premierul, de Ziua Unirii Principatelor Române.

Marcel Ciolacu, discuții cu sindicaliștii

El a mai anunțat că a discutat cu sindicaliştii din domeniul ordinii publice, din poliţie, sistemul penitenciar, iar miercuri și din sistemul apărării naţionale.

„Înainte de întâlnirea de mâine cu liderii Sanitas, am vrut să-i ascult pe cei de la baza sistemului sanitar – medici, asistente, infirmiere, brancardieri, personal TESA şi să aflu cum văd ei rezolvarea situaţiei din acest domeniu. Pentru asta am fost la Spitalul Universitar din Bucureşti. În acelaşi timp, m-am asigurat că la Guvern se lucrează la finalizarea actelor agreate cu fermierii şi transportatorii”, a precizat şeful Executivului.