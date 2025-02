Politica Diana Şoşoacă nu a crezut niciodată în Călin Georgescu. Motivul pentru care nu i-a dat șanse la alegeri







Preşedinta S.O.S. România, Diana Şoşoacă, a susținut miercuri, după ce Călin Georgescu a fost adus la Parchetul General, că nu l-a văzut niciodată ca pe un posibil candidat la alegerile prezidenţiale, din cauza istoricului său şi a legăturilor sale cu organizaţii paramilitare ce au acţionat împotriva statului român în toate judeţe.

Motivul invocat de președinta SOS

La ieşirea de la consultările cu preşedintele interimar Ilie Bolojan, Diana Şoşoacă a fost întrebată cum comentează aducerea lui Călin Georgescu la Parchet şi dacă îl mai consideră candidat la prezidenţiale.

„Eu nu l-am văzut niciodată un posibil candidat, tocmai din cauza istoricului său şi a legăturilor sale împotriva statului român, cu toate acele formaţiuni paramilitare pe care le-a făcut în toate judeţele şi mai ales apărarea sa de către mercenari plătiţi.

Mercenarii aceia au ucis copii, au ucis femei, au ucis oameni, că de-aia sunt plătiţi. Sunt toate datele de operaţiuni, pentru a să-i plătiţi. Dacă se întâmplă aşa, are mare legătură cu ceea ce se întâmplă la Washington. (...) Înseamnă că s-a întâmplat ceva grav, dacă este aşa”, a susținut aceasta.

Aceasta a precizat că, în contextul juridic, „dacă este o situaţie de urgenţă, se impune aşa ceva”.

Diana Şoşoacă: Fiecare are dreptul să susţină pe cine doreşte

Aceasta a mai discutat despre prezența reprezentanților AUR şi POT la Parchet.

„Eu sper că mai este o ţară liberă, în care fiecare are dreptul la liberă exprimare şi opinie, fiecare are dreptul să susţină pe cine doreşte, fiecare are dreptul să spună ceea ce îşi doreşte, iar atunci când încalcă legea, ar trebui să răspundă.

Deci mai mult de atât, dacă AUR şi POT consideră că trebuie să îl apere, să-l apere. E dreptul lor”, a precizat președinta SOS România.

Fostul candidat independent, ridicat din trafic

Călin Georgescu, fostul candidat independent la Preşedinţie, a fost ridicat în trafic şi dus la audieri la Parchetul General, în cadrul percheziţiilor desfăşurate în mai multe judeţe. Acestea vizează acuzaţii de acţiuni împotriva ordinii constituţionale, instigare publică, iniţierea unei organizaţii cu caracter fascist şi fals în declaraţii privind sursele de finanţare ale campaniei sale electorale.

AUR a anunțat că parlamentarii săi, conduşi de preşedintele George Simion, se vor prezenta la Parchet, ca urmare a ridicării din trafic a lui Georgescu.

Miercuri după-amiază, la Parchet s-a prezentat şi soţia lui Călin Georgescu, Cristela Georgescu, care a declarat că a venit pentru a-şi susţine soţul, pe care îl consideră nevinovat.