Diana Șoșoacă ia în greutate din cauza stresului. Bătăliile politice o distrug pe senatoare

Diana Șoșoacă susține că ia în greutate din cauza stresului provocat pe fondul luptei politice. Cu toate acestea, senatoarea dă înainte în bătălia cu sistemul, indiferent de riscuri.

Senatoarea SOS spune că se confruntă cu presiuni uriașe. Ea acuză amenințări, șantaj și tot felul de alte chestii menite s-o scoată din lupta politică. Cu toate acestea, chiar cu riscul de a lua în greutate foarte mult, senatoarea nu renunță, mai ales că, simte, „sistemul trepidează” atunci când își face apariția.

Senatoarea SOS spune că primește amenințări aproape în fiecare zi și spune că a ajuns să se teamă pentru propria viață. Diana Șoșoacă susține că a ajuns în această situație din cauză că a avut curajul să se lupte cu „sistemul”. Ea spune că este șantajată periodic pentru a fi determinată să demisioneze din funcția de senator. În cazul în care n-o va face, este amenințată cu publicare unor imagini cu ea la duș.

„Procentele Dianei Șoșoacă nu au scăzut în urma scandalului provocat de Serviciile Externe şi Interne. Mi se spune că dacă nu-mi dau demisia din funcţie de senator vor da filmări intime din casa mea când mă spel, mă aranjez. Mi s-a cerut demisia. Am depus plângere penală împotriva individului. În fiecare zi pentru orice mizerie depun plângeri penale”, spune Diana Șoșoacă.

Ea spune că este supusă în mod regulat presiunilor, deși e greu de crezut, dar susține că nu este dispusă să bată în retragere. A intrat pe un drum pe care îl va duce până la capăt.

„Să vedeţi urmăriri, presiuni, să nu îndrăznesc să numesc pe altcineva. Lumea nu poate înţelege, de aia mulţi sunt sideraţi până unde pot merge eu. Eu am intrat pe un drum pe care nu mai pot ieşi, drumul meu e înainte. Nu mi-am dat seama de consecinţe, de nivelul la care am ajuns, nu am conştientizat la început gravitatea lucrurilor”, a mai afirmat Diana Șoșoacă.