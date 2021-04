Diana Şoşoacă a declarat aseară, în emisiunea moderată de Victor Ciutacu că le cere demisia şi le va face dosare de abuz în serviciu şefilor din Jandarmerie şi poliţie. Senatoarea nu l-a uitat nici pe ministrul de Interne căruia, de asemenea, îi cere demisia.

A fost şi tentativă de omor! A strigat Diana Şoşoacă în emisiune atătându-se nemulţumită de modul în care au gestionat protestele anti-restricţii desfăşurate în ultimile zile.

Diana Şoşoacă: A fost o tentativă de omor din partea lui Bode, a jandarmeriei şi a poliţiei

Diana Şoşoacă: „Eu cer demiterea ministrului Afacerilor Interne şi conducătorilor poliţiei şi Jandarmeriei române. Le voi face dosare de abuz în serviciu. A fost o tentativă de omor din partea lui Bode, a jandarmeriei şi a poliţiei. Am adresat întrebăru cu privire la acese aspecte. La ora 20.15, colonelul Brâncoveanu, a anulat ordinul de tragere în populaţie. De ce puterea aceasta criminală. Ne-a spus că medicemntaţia e atât de dură, de aia avem atâţia morţi. Toate amenzile, în loc să scrie acolo că am participat ca senator, ei au scris de avocat.

Eu încerc să rezolv problemele oamenilor. Până ajung eu să plătesc eu amenzile, intră ei în puşcărie. Dacă cineva îmi arogă mie meritul de a scoate România în stradă, eu mulţumesc. Guvernul şi Iohannis au distrus România, au băgat-o în faliment. Lui Bode o să îi fac plângere şi pentru trafic de influenţă. Nu voiau să mă amendeze, dar la insistenţele lui Arafat şi ale lui Bode. Nu e pentru prima oară.

Din toate amenzile care s-au dat în starea de urgenţă şi alertă, eu nu am auzit un om care să fi plătit. Peste 90% dintre amenzi au ajuns în instanţă. Am dat publicităţii acţiuni pro bono pentru orice tip de agresiune. Am solicitat să se facă un site -plângeri gratuite- . Arafat sigur nu răspunde. „,a declarat Diana Şoşoacă în emisiunea lui Victor Ciutacu.

Amenzile au curs după proteste

Jandarmeria Română: „Permanent, pe timpul desfășurării acestor manifestații, echipele de dialog ale Jandarmeriei au adus la cunoștința participanților prevederile legale în vigoare, precum și consecințele legale ale nerespectării acestora.

Până la acest moment, au fost aplicate organizatorilor și participanților 444 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 264.250 de lei, în principal, pentru nedeclararea manifestațiilor, desfășurarea acestora în intervalul de timp în care normele legale prevăd restricționarea circulației și permit deplasarea în afara locuinței pentru motive strict reglementate, precum și pentru nerespectarea măsurilor de protecție sanitară.

În 10 dintre cele 44 de localități în care au avut loc manifestații publice, s-a depășit numărul maxim de participanți prevăzut de lege, respectiv 100 de persoane.

Dreptul la liberă exprimare este garantat de Constituţia României şi Jandarmeria Română va asigura măsurile de ordine, astfel încât toate protestele să se desfăşoare în deplină siguranţă și va interveni ferm pentru a opri toate manifestările care tulbură ordinea publică.