Diana Matei, cerută de soție în stil mare. Au fost de față artiști internaționali

Cântăreața Diana Matei a povestit la un podcast faptul că a fost cerută de către Cleante într-un mod cu totul aparte. Demis Roussos sau Gipsy Kings au participat la această cerere.

Artista s-a destăinuit la un podcast legat de modul în care s-a întâmplat cererea în căsătorie. “Am avut o audiență senzațională, trebuia să intrăm în scenă la Beirut.

Și erau acolo Demis Roussos, Gipsy Kings, un mare artist de la ei, cum era Dan Petrescu la noi. Erau mari artiști internaționali și el era foarte emoționat”, și-a început aceasta istorisirea.

Cântăreața avea o ținută ruptă dintr-o poveste, iar soțul ei a potențat-o. “A rupt petalele de la un trandafir și le-a pus într-un joben.

Și eu eram îmbrăcată într-un costum de țigancă, o reinterpretare, aveam un moment gipsy și a îngenunchiat frumos, în fața tuturor, toți l-au aplaudat. În culise eram toți. Ideea e că și dacă nu voiam să-l iau de bărbat tot ziceam da”, a mai spus solista.

Interpreta a mai spus că familia este echilibrul ei. „Eu mă încarc enorm de la familia mea. Dacă e liniște personală eu pot să fac orice. Destul de ușor m-au asimilat copiii lui Marian. Dar eu am fost foarte prietenoasă, ei sunt niște copii foarte buni, în esență, cu foarte mult bun simț. Imaginează-ți că noi ne-am certat niciodată”.

Diana Matei și Cleante sunt căsătoriți de 11 ani și au o relație de 19. Cei doi s-au cunoscut când Diana Matei era foarte tânără iar părinții ei nu au fost de acord cu această relație. Chiar și așa, interpreta a decis să plece de acasă alături de Cleante. Astfel că în cele din urmă au ajuns să se căsătorească și au împreună și un copil.