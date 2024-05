Monden Diana, fiica lui Adrian Enache, nu o iartă pe Iuliana Marciuc: Realitatea a fost mult mai grea







Fiica cântărețului Adrian Enache, Diana Enache, a mărturisit pentru prima oară despre modul în care relația extraconjugală a tatălui său cu Iuliana Marciuc i-a afectat copilăria și adolescența.

Diana Enache: „M-am maturizat și eu”

Invitată în platoul emisiunii „După faptă și răsplată”, tânăra a dezvăluit că relația tatălui ei cu Iuliana Marciuc a avut un impact major asupra modelării ei ca femeie.

„N-am fost întotdeauna în relații bune cu ea. Este firesc ca oamenii să divorțeze și poate părinții nu se mai înțeleg, când fiecare și-a refăcut viața… Dar când tu ai crescut cu acea persoană… Și s-au mai făcut anumite declarații neadevărate: Că nu am fost prieteni, că am fost cunoștințe. Realitatea a fost mult mai grea.

Pentru că am crescut cu această persoană în anturaj. Venea la noi acasă. Dar acum suntem OK. Pot să spun că suntem OK de când m-am maturizat și eu. De când am început să mă cunosc și eu ca femeie”, a dezvăluit Diana Enache.

Diana a mai spus și faptul că la acest moment nu mai poartă resentimente față de tatăl ei.

Adrian Enache a dus timp de 15 ani o viață dublă

În momentul divorțului lui Adrian Enache de soția sa, el era deja de mulți ani într-o relație cu Iuliana Marciuc, și chiar aveau un copil împreună, dar Diana nu mai poartă resentimente față de el acum.

În emisiunea moderată de Cristina Șișcanu, Diana a mărturisit că a luptat din toate puterile ei de la acel moment, ca părinții ei să nu se despartă

„Am fost supărată. E delicat. E complicat. Eu am fost genul care am luptat ca familia mea să nu se destrame. Îi mulțumesc tatălui meu că, deși au divorțat, eu n-am simțit niciodată lipsa asta”, a mai spus fiica actorului.

În timp ce în acte era căsătorit cu mama Dianei, Corina, Adrian Enache a avut o relație paralelă cu Iuliana Marciuc. Relația, care s-a întins pe o perioadă de peste 15 ani era cunoscută de toată lumea, inclusiv de presă. Practic din cei 20 de ani de mariaj cu Corina Enache, 15 ani actorul a trăit o viață dublă.