Monden Iuliana Marciuc, regrete legate de relația cu Adrian Enache: Poate că trebuia să mă gândesc mai mult







Iuliana Marciuc se numără printre cele mai îndrăgite prezentatoare din România. Cu o carieră notabilă în televiziune, vedeta și-a ținut viața privată departe de ochii curioșilor. Recent, aceasta a dezvăluit ce regrete are vizavi de începutul relației cu Adrian Enache.

Iuliana Marciuc, regrete legate de începutul relației

Cunoscuta prezentatoare se bucură din plin de viața pe care o are acum. Totuși, Iuliana Marciuc are un mare regret legat de relația cu Adrian Enache. Aceasta a menționat că, ar schimba un singurul lucru, dacă ar putea da timpul înapoi. Este vorba despre numele de familie al fiului lor, David Enache.

„Uneori îmi pare rău că David nu este Marciuc-Enache, că putea să fie așa. Dar el este doar Enache. Și poate că trebuia să mă gândesc mai mult atunci, în momentul ăla. Dar am considerat că așa e tradiția, băiatul poartă numele tatălui. Și în felul acesta, cumva, dispare numele mamei.”, a spus Iuliana Marciuc.

Fiul lor va pleca din țară

Cunoscuta prezentatoare este mândră de fiul ei, însă nu lipsesc nici sentimentele de melancolie. Fiul Iulianei Marciuc și al lui Adrian Enache va plecat la studii în străinătate. Astfel, aceștia se vor bucura din plin de aceste sărbători pascale petrecute împreună.

„De plecat, pleacă, nu știu spre ce-l va duce destinul. Pleacă la Utrecht, la „Creative Business”. A fost acceptat pentru că are media claselor 9-11, 9.65. (…) De Paște îmi amintesc, cu mare drag, o curte plină de copilași care caută ouă vopsite în iarbă. Și am de gând să refac acel eveniment, acele momente, că au fost mai mulți ani la rând, cu niște adolescenți care au împlinit 18 ani, colegii lui David. Am să-i provoc să caute ouă de Paște în iarbă. Sunt foarte curioasă dacă vor răspunde provocării mele.”, a adăugat prezentatoarea.

Iuliana Marciuc, trecut plin de încercări

Vedeta de televiziune s-a căsătorit cu Remus Posea în 1992, iar căsnicia lor a durat 10 ani. Cei doi divorțat în 2002, când Iuliana Marciuc a început povestea de dragoste cu actualul partener. După divorț, foștii parteneri au păstrat o legătură de prietenie, iar prezentatoarea a fost prezentă inclusiv la înmormântarea acestuia.

„În cazul nostru, nu a existat de la început o prietenie, dar pe măsură ce rana fiecăruia dintre noi s-a mai estompat, am început să putem vorbi, să ne putem ura de sărbători toate cele bune, să ținem o relație, dar care nu cred că înseamnă neapărat prietenie. Înseamnă o afecțiune, nu are cum să nu rămână o afecțiune după ce ai trăit atâția ani cu un om în casă, înseamnă respect și toate aceste lucruri m-au determinat pe mine să particip la înmormântarea lui. Fostul meu soț a decedat în urmă cu doi ani', preciza aceasta.