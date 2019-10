Bianca Andreescu a ajuns la o serie impresionantă de 16 victorii consecutive, după calificarea în sferturile de finală ale turneului de la Beijing. În timpul unei conferințe de presă, sportiva de 19 ani a avut un dialog inedit cu unul dintre jurnaliștii chinezi.

Ziaristul i-a transmis Biancăi că are o slăbiciune pentru mama sa, Maria Andreescu, informează ziare.com.:

Jurnalist: O iubesc atât de mult pe mama ta!

Bianca: Pe mama mea?

Jurnalist: Da!

Bianca: Și eu o iubesc, de asemenea!

Jurnalist: Are niște expresii faciale atât de tari! Este aici, la Beijing?

Bianca: Nu, nu este. Oameni buni, nu veți avea parte de experiența asta în această săptămână, îmi pare rău. Va veni în Australia. Are niște lucruri de făcut acasă.

Jurnalist: Nu va fi nici la Turneul Campioanelor?

Bianca: Oh, da, am uitat! Cum de am uitat așa ceva? Da, va veni acolo.

Te-ar putea interesa și: