Dezvăluirile unui pasager: culise inedite din avionul care l-a adus pe Radu Mazăre în România

”Am simțit că se întâmplă ceva când soția mea a încercat să facă check-in-ul de la hotel, pe calculator. Respectivul zbor de la Paris spre București, de luni 20 mai 2019, nu figura pe lista TAROM de făcut check-in-ul prin Internet. Straniu!

La aeroport, la depunerea bagajelor pentru cală, altă ciudățenie: ni s-au eliberat bilete fără loc. „O să vi se precizeze locurile la îmbarcare, de către personalul TAROM” ne-a informat franțuzoiaica de la ghișeul terminalului 2E de la CDG. „Poate mai este vreun loc liber la „picioare lungi” – am îndrăznit eu. „Cereți la îmbarcare – mi s-a sugerat cu amabilitate. Se pare că mai e unul singur”!

Și unul a și fost. Pe care l-am primit eu, în zona ușilor pentru situații de urgență de la mijlocul avionului. Soția mea a fost dirijată undeva spre coada avionului. Cineva a avertizat-o: „o să-i țineți companie lui Mazăre”.

Atunci am înțeles de ce toți în jurul meu își lungeau gâturile să privească spre un loc anume, și șușoteau. Am privit și eu într-acolo. Ultimele scaune din avion. Trei în stânga (cum stăteam eu, cu spatele la cabina piloților), siguri polițiști. Iar în dreapta, lipit de hublou, dar cu capul ridicat, parcă încercând să găsească pe cineva din priviri, Radu Mazăre. În dreapta lui un alt polițist. Iar pe scaunul din fața sa cine tocmai se instala? Soția mea.

Înainte de decolare, când uitasem de scena pe care abia v-am descris-o și deschisesem San Antonio – ul ales pentru voiajul ăsta, o văd pe soția mea însoțită de un stewart, străbătând sprintenă culoarul în sens invers și anunțându-mă că e mutată la VIP. Mai târziu, acasă, mi-a povestit că la VIP a fost tratată cu multă galanterie, cu whisky și dulciuri care nu apăreau în meniul standard, ba chiar că a primit o sticluță de whisky și „pentru soț” care, săracul, … mă înțelegeți!

Tot zborul cei din jurul meu nu au discutat decât despre Mazăre. Ce privire tristă are, dacă i-au pus sau nu cătușe, cât a putut fi de fraier să se refugieze într-un loc din care, iată, a fost extrădat cu o urgență mai mult decât suspectă, cum va fi plin de reporteri pe Otopeni și tot d-astea.

Nu știu dece, am aterizat la destinație cu peste o jumătate de oră întârziere. Unii spun că ar fi fost furtună, eu nu am văzut și nu am simțit nimic de felul ăsta. Avionul a fost parcat undeva departe de clădirea aeroportului, deși, în mod normal, TAROM are regim privilegiat, își evacuează pasagerii prin burduf. De data asta am fost transbordați cu autobuzul, și, o ultimă ciudățenie, când am ajuns la banda pentru bagaje nu a trebuit să așteptăm deloc. Geamantanele noastre erau deja sosite.

