Actualitate Un cuplu LGBT din Republica Moldova cere în instanță înregistrarea căsătoriei







Republica Moldova. Revoltat de decizia autorităților de a le refuza înregistrarea căsătoriei, un cuplu LGBT din Republica Moldova s-a adresat în instanță. Acesta vrea să obțină oficializarea relației, după ce pe parcursul mai multor ani reprezintă „o familie și are gospodărie comună”.

Primul cuplu LGBT care s-a decis să înfrunte formalitățile

Primul cuplu LGBT din Republica Moldova, care a decis să-și oficializeze relația, a acționat Agenția Servicii Publice (ASP) în judecată. Totul, după ce instituția a refuzat să le înregistreze căsătoria. Prima instanță a considerat că cererea este una neîntemeiată. Reclamanții, Leo Zbanke și Angelica Frolov, au contestat hotărârea. Litigiul se află pe masa judecătorilor de la Curtea de Apel Chișinău.

Cuplul a decis să-și oficializeze relația în urma deciziei CEDO, din 17 ianuarie 2023. Conform recomandărilor, țările care fac parte din Consiliul Europei trebuie să recunoască și să protejeze prin lege familiile formate din persoane de același sex.

„Suntem un cuplu care locuiește împreună și are gospodărie comună. Suntem o familie cu planuri și aspirații. Nu dorim nimic deosebit sau nimic mai mult decât au alte cupluri în acest stat. Dorim aceleași drepturi, pentru că este just și corect. Nu-mi pasă cum va fi numită relația noastră, căsătorie, parteneriat, coabitare. Numiți-o cum vreți, dar să avem toate drepturile de care dispune orice cuplu căsătorit în Republica Moldova. Sunt plătitoare de impozite, sunt cetățeană a Moldovei. Am toate justificările să cer de la stat ce-mi aparține – Drepturile egale”, a scris Angelica Frolov, pe pagina sa de Facebook.

Angelica Frolov este coordonatoare de program în cadrul organizației GENDERDOC-M, care se ocupă de apărarea drepturilor minorităților sexuale din Republica Moldova. Asociația se ocupă și de organizarea Marşului Moldova Pride al comunităţii LGBT la Chișinău.

Primarul Ceban și paradele comunității LGBT

La începutul anului curent, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a respins acțiunea înaintată de comunitatea LGBT împotriva primarului Ion Ceban. Potrivit reclamanților, edilul ar fi „instigat la discriminare pe criteriul orientării homosexuale”.

Pe 12 iunie 2023, edilul de Chișinău a anunțat că nu va autoriza marșul LGBT.

„Pe data de 18 iunie nu vom da curs declarației depuse în vederea organizării marșului homosexualilor în capitală. Cele mai bune locuri pentru astfel de activități sunt Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova. Sunt în apărarea drepturilor la muncă, studii și orice alte aspecte care țin de viața cotidiană, doar că fără propaganda acestor așa-numite pseudo-valori în rândul copiilor, familiilor”, spunea Ion Ceban.

Totuși, Marșul Pride Moldova s-a desfășurat. În pofida măsurilor sporite de securitate, au fost înregistrate unele incidente. Unii trecători i-au insultat pe participanţii la marş şi le-au sugerat să se sinucidă dacă sunt de altă orientare sexuală. Poliţia a intervenit, determinându-i pe provocatori să plece.