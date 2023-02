Dezvăluirile unei foste campioane despre Ion Țiriac. Cum i-a luat o sumă importantă în dolari și ce a făcut cu ea

Fosta campioană Virginia Ruzici, în vârstă de 68 de ani, a povestit despre relația sa cu Ion Țiriac, cel care i-a devenit manager în anul 1976. Virginia Ruzici este prima jucătoare din România care a câștigat un titlu de Mare Șlem, în 1978, la Roland Garros. Fosta mare sportivă a arătat că Ion Țiriac a început să se ocupe de gestionarea câștigurilor sale, după ce l-a rugat să o ajute.

„Ion Țiriac a fost managerul meu. Mi-a devenit manager atunci când am început să câștig mai mulți bani. Îmi aduc aminte că l-am rugat să-mi fie manager la New York. Am ajuns în sferturi la Forest Hills și am câștigat 20.000 de dolari. Nu știam ce să fac cu ei! Erau mulți bani, așa că am mers la Ion Țiriac și i-am zis: «Ion, am 20.000 de dolari și nu știu ce să fac, cum să îi gestionez». El mi-a răspuns: «Dă-mi-i mie, voi avea grijă de ei!». Și a avut, mi-a deschis un cont. Era anul 1976″, a povestit Virginia Ruzici într-un interviu.

Virginia Ruzici, învingătoare la Roland Garros

Virginia Ruzici a relatat că a obținut victoria de la Roland Garros în anul 1978, iar singurii susținători din tribune i-au fost părinții. Aceștia au primit pașapoarte, de la autoritățile comuniste, și au putut fi alături de fiica lor în timpul competiției de tenis.

„Am câștigat Roland Garros în 1978 și singurele persoane care mi-au fost alături au fost părinții mei. Am reușit să le fac rost de pașapoarte și vize și să îi aduc la Paris. Apoi, am început să ies mai des din țară. Ion Țiriac și Ilie Năstase erau atât de mari încât au inspirat următoarea generație, iar tenisul a devenit popular în România. Noi, următoarea generație, am avut privilegiul de a ieși din țară mai des decât se întâmpla înainte”, a mai explicat Virginia Ruzici în interviul acordat antrenorului Daniel Spatz.

Virginia Ruzici concediată de Simona Halep

Virginia Ruzici a lucrat cu Simona Halep timp de 14 ani, până când campioana de la Constanța a decis să o concedieze. S-a întâmplat după ce Simona Halep a început să colaboreze cu Patrick Mouratoglou. La momentul respectiv, Simona Halep a renunțat la întregul ei staff.

A fost o călătorie fantastică. Aş vrea să îi mulţumesc Virginiei Ruzici pentru dăruirea nesfârşită de care mi-a dat dovadă nu doar mie ca sportivă, ci şi ca prietenă apropiată. Au fost 14 ani fantastici de experienţă împreună şi o reală încântare să colaborez cu ea. Voi preţui mereu prietenia noastră. Acum, aş vrea să primesc un nou membru în echipa mea. Sunt încântată să anunţ că voi colabora cu Nina Wennerstrom şi echipa Wesport – Sport Management”, a transmis Halep printr-o postare pe Facebook.