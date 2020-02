Jurnalistul italian Rok Xavi a reuşit să vorbească prin telefon cu o persoană care cunoaşte foarte bine cum lucrează celebrul Baboi, un pesonaj de temut care trafichează tinere pentru prostituţie.

Persoana sub anonimat a declarat că „sunt racolate fete sărace şi cât mai proaste…să fie un pic neduse la biserică, să nu aibă creier să gândească prea mult. Acestea sunt cele mai bune, să ţină gura închisă, mai le ţin sub ameninţare, mai o bătaie, mai o dai în dragoste cu ele…sunt multe feluri de a ţine o femeie legată”.

La întrebarea jurnalistului cât produce o fată pe zi, acesta a răspuns: „Sunt zile şi zile, 200, 300 de euro…sub 200 nu există. Iar fetelor li se dă ceva la sfârşitul săptămânii, puţin că trebuie întreţinute, costă, altfel ajung la albanezi, la marocani”.

Rok a povestit la România TV că l-a întrebat cu câte fete a lucrat. Acesta a spus că „la un moment dat avea patru fete, dar este greu cu patru, deja intri în alte legături şi trebuie să plăteşti în stânga şi-n dreapta ca să poţi să rezişti”.

Despre modul cum lucrează Baboi şi câte fete are, acesta a spus „că are multe, deoarece are mai mulţi asociaţi, de unul singur nu ai cum să ţii mai multe fete. Şi tot el a confirmat că acest Baboi este foarte violent, foarte agresiv. Altfel cum ar putea să stea aceste femei la el…am mai spus, sunt alese cu grijă”.

Jurnalistul l-a întrebat cum reuşeşte Baboi să ducă minore acolo, la Roma, cum le trece de vamă?

Acesta a răspus: „Cu acordul familiei. Majoritatea sunt prostite. Iar cele aduse cu forţa sunt ameninţate, bătute. El (Baboi) este o persoană cunoscută, le este frică de el. Iar în vama Nădlac este unul cu un Jeep negru, îl găseşti în PECO pe dreapta, toată lumea apelează la el. Îl cunosc ăia de la vamă, le trece lejer. Dar nu ştie dacă-i poliţist sau o persoană normală. Poate fi şi un om de-al vameşilor”, a mai declarat persoana intervievată.

Întrebat dacă cunoaşte persoana aceasta, bărbatul aa recunoscut că da, o cunoaşte pentru că a trecut şi el minori. „El îţi poate trece orice, şi maşină furată, orice. Ţi-o urcă pe platforma lui (are un Mercedes), are şi platformă acolo în PECO, are de toate, omul este foarte bine pregătit”.

Despre cazul Caracal

„Chestia… dacă ar fi fetele în Italia, e foarte periculoasă pentru că trebuie ca un poliţist foarte bun să intre în mintea criminalului. E periculos cazul deoarece vezi cum atâta amar de lume o caută şi încă nu se ştie nimic…ce ai face? Ai scăpa de ea, nu? Ori o laşi să plece, ori scapi de ea în alte moduri, nu ştiu…”, a povestit jurnalistul în emisiunea lui Victor Ciutacu, la România TV.

